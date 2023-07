Brutto incidente per Jovanotti. Si è rotto clavicola e femore in tre punti cadendo dalla bici

Jovanotti in questi giorni si trovava in vacanza con la moglie Francesca a Santo Domingo dove, appassionato com’è di scoprire nuove culture e nuovi luoghi, ha portato con sé la sua immancabile bici. Una brutta caduta ha però messo in difficoltà il cantautore.

Lorenzo si è rotto la clavicola in tre punti come da lui stesso comunicato a mezzo video sui social che lo ritrae sul letto di ospedale…

“Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti, vicino al collo del femore. Fa malissimo, fa un male bestiale, però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo. Forse domani, forse lunedì, mi operano, devono mettermi un chiodo in Titanio. Ho chiamato Fabrizio Borre, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e mi ha detto “Niente, qui va operato…

È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo, sono qua, sono vivo, sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro bellissimo, in dei posti splendidi tra le canne da Zucchero. Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha porta un cocco per bere acqua di cocco, sono stati eccezionali, gentilissimi.

Ora mi portano in camera, oggi aspetto e spero domani di operarmi e mi faccio un po’ di riposo.”

Sulla propria pagina Instagram Jovanotti ha condiviso con i suoi follower le foto delle lastre che documentano il brutto incidente. La redazione di All Music Italia augura una pronta guarigione all’artista.