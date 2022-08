Jake La Furia per l'estate lancia "Senza niente da dire", insieme alla regina della bella stagione... Ana Mena

Jake La Furia Senza niente da dire testo e significato del nuovo singolo in duetto con Ana Mena.

Da venerdì 26 agosto arriverà in radio un nuovo singolo di Jake La Furia, uno dei duetti contenuti nel suo ultimo album, Ferro del Mestiere, uscito per Epic Records / Sony Music Italy, qualche settimana fa.

Nell’album sono presenti collaborazioni con Lazza, Emis Killa, Paky, 8blevrai, Inoki, Noyz Narcos, Yung Snapp, Big Fish, 2nd Roof, Don Joe, Drillionaire, Dh Shocca, Mace, Itaca e Night Skinny. Per l’estate però il rapper ha scelto una delle regine degli ultimi anni, Ana Mena.

Jake La Furia senza niente da dire significato del brano

Questa canzone è stata prodotta da Big Fish e ITACA, il collettivo fondato da Merk & Kremont.

La traccia è una dichiarazione d’amore in pieno stile urban che guarda in faccia alla dura realtà, una manifestazione di sentimenti nuda e cruda, in cui i protagonisti devono combattere contro le avversità che possono ostacolare il rapporto.

Testo e audio

È meglio essere real o dire una bugia

Non saprei davanti a te né davanti alla Polizia

Vengo da dove vedi il sangue, che ancora non sei grande

Da dove amore e domande fanno buchi alle gambe

Ma amo te come la libertà in galera

Primavera, tipa seria

Anche se l’abbiamo fatto alla prima sera

Se mi tolgono il respiro sei l’aria nell’atmosfera

Sei il caso che sconvolge il futuro dentro la sfera

E se ho mentito è per non farti fare parte

Di questo parterre fatto di partner

Di male, ma la carne

Devi guardarmi la schiena

Quando mi vedrai andare via con la sirena un giorno

Chissà se starai ad aspettarmi come Bonny quando torno

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

In giro stai attenta a quello che dici

O guarderai la terra dalla parte delle radici

Questo hanno detto gli amici

In giro con la bici, da bambini già con IG

Con propoli agli Figi e cambio vita con un bacio

Che ferma il nostro sangue come un laccio emostatico

Sul braccio, odio amore e fuoco ghiaccio

Le bugie, sì, sono il pane di cui vivo

Orgoglio infame, qui la verità fa schifo

Non lo dico, ma lo scrivo

Benvenuta in questo inferno bianco platino

Io non mi muovo piano, nel sotto mondo ci pattino

Ma se dirai di sì intorno vedrai colori e spari

Ti chiedo quanto mi ami

Quanto

Tu dimmi una bugia che non fa male, siamo pari

siamo pari

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

Ho visto il buio dentro di te

Ma nello specchio non sono io

Prometto che non ti lascerò più

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi

Senza niente da dire