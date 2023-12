Ivan Graziani: esce a gennaio il disco di inediti “Per gli amici”

A sorpresa arriva l’annuncio che, a 30 anni di distanza dall’ultimo album, il 26 gennaio prossimo uscirà un nuovo album di inediti, naturalmente postumo, di Ivan Graziani.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del cantautore di “Pigro“, tra i brani più celebri della sua discografia, a causa della gaffe (o del fraintendimento, a seconda dei punti di vista) di Francesca Michielin a X Factor durante l’intervista a Colapesce e Dimartino (nel disco dei due cantautori è presente un duetto, sempre postumo, con Graziani).

Ora, partendo dal presupposto che molti di quelli che hanno criticato quanto accaduto non conoscono la discografia dell’artista (l’attacco è la miglior difesa vi dice nulla?), fatto sta che l’episodio è servito a far parlare di Ivan Graziani e ad aumentare le ricerche su di lui sul web.

E anche per questo motivo probabilmente che non c’è momento migliore per lanciare il progetto “Per gli amici“, album di inediti in uscita il 26 gennaio 2024 per Numero Uno/Sony Music Italy.

“IVAN GRAZIANI – Per gli amici” è un disco composto da 8 tracce inedite prodotte da Filippo Graziani, figlio del cantautore che il grande pubblico ha potuto ascoltare tra le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2014. Si tratta di brani ritrovati grazie al lavoro della famiglia e che ora escono l’etichetta che pubblicò il suo primissimo album nel 1973.

Questa la tracklist del progetto:

Una donna La rabbia L’Italianina La canzone dei marinai Tv Miley Ti sorprenderò Per gli amici

Il progetto esce in versione cd e in vinile 180gr, sia bianco che nero.