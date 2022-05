Ivan Granatino col brano “Napoli Cuba” porta Spagna nel mondo del reggaeton

Ivan Granatino Napoli Cuba testo e audio del nuovo singolo dell’artista urban in tutti gli store digitali e in radio dal 6 maggio 2022. Il brano è un allegro e ritmato duetto con la regina della dance anni ’80 Ivana Spagna.

La canzone unisce i mondi musicali dei due artisti, fondendoli insieme. A Ivan Granatino piace da sempre sperimentare nuove contaminazioni e collaborazioni. Per la prima volta, porta Ivana Spagna in un mondo per lei del tutto nuovo: quello del rap e del reggaeton.

“Mi piace da sempre non essere etichettato in un cliché ma voglio e mi carica trovare sempre nuovi stimoli e nuove contaminazioni”, racconta Granatino. “Credo che questo brano, un po’ fuori dalle logiche classiche possa avvicinare due mondi e due vissuti per unire ed includere diverse generazioni. Ivana è una grande professionista e l’ho trovata perfettamente in linea con il mio pensiero e sono molto felice di aver collaborato a questo progetto”.

La coppia Ivan Granatino e Ivana Spagna è assolutamente inedita. Può sembrare anche particolare, se si considera la distanza tra i rispettivi mondi musicali di riferimento. In realtà, però, si tratta di una distanza solo apparente: i due artisti sono accomunati dalla passione per la musica e dalla voglia di sperimentare generi e sonorità, percorrendo strade nuove.

Granatino è una delle voci più interessanti della “nuova Napoli”. Ha la capacità di unire rap, R’n’B, dance e rock, non tralasciando mai l’anima partenopea in ogni suo lavoro discografico. Spagna si è affermata come la regina della dance anni ’80, per poi passare ai brani in lingua italiana che sono entrati nei cuori di tanti nostri connazionali.

Dall’unione di Granatino e Spagna nasce un pezzo fresco e dal sapore assolutamente latino, con alcune influenze rap e pop. Napoli Cuba (Napule Allucca/Believe) esce a pochi giorni dalla prima data del tour di Ivan Granatino, Ingranaggi 2.0, prevista per il 9 maggio 2022 al Teatro Augusteo di Napoli. Il brano sarà presentato live in questa occasione, nell’ambito di uno show inedito ed esclusivo ispirato al fenomeno mediatico Squid Game.

La serata del 9 maggio si preannuncia come uno spettacolo unico e originale, con due ore di live ininterrotto per una carrellata di ben 40 brani. Moltissimi amici e colleghi saranno presenti: Vincenzo Bles, Bl4ir, Emiliana Cantone, Marsica, Moreno, Moderup, Ida Rendano, Rosario Miraggio, Giusy Attanasio, Franco Ricciardi. Non si escludono altri ospiti a sorpresa.

Ivan Granatino sarà accompagnato da una band rinnovata e da un corpo di ballo. Ledwall giganti riprenderanno scene e video della carriera dell’artista, con una voce narrante molto particolare che racconterà i vari “giochi e scene” del live a cura di Gigio Rosa, nonché con monologhi scritti dallo stesso Granatino insieme a Mariano Alfano.

IVAN GRANATINO NAPOLI CUBA TESTO E AUDIO

(Autori e Compositori: Giovanni Granatino, Vincenzo Pezzella, Sergio Viola, Carmine Landolfi)

Ma che c’è ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora unaltra notte e

Anche dopo l’alba lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli

Me faje murì, pure chesta notte nun me voglio addurmì

sciuogliete e capille senza me fa suffrì, pure senza filtri si te

voglio accussì, si ‘na fotografia, te quiero mami, non mi credi

quando dico non faremo tardi, non ti chiedo molto, non pensare

agli altri, sto bevendo troppo dovresti fermarmi, mo ca faccio bum

bum c’ a tequila, bum mamacita, toglimi lo zoom, siamo sulla

deriva, quando passi tu niente è più come prima, si girano tutti

come in una vetrina, tu pe’ me si ‘na fata, è io songo ‘ nu scugnizzo

ca è crisciuto p’a strada, quando sto cu te pare ca stongo

all’havana, ca sulo si te muove me faje perdere ‘a capa

Ma che c’è ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora unaltra notte e

Anche dopo l’alba lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli

Ma che c’è ne ‘mporta si stammo ‘ nzieme, me scordo do munno è

nun me pare overo, pure si nun te dico ca te voglio bene, nun te

cerco sulo quando tengo genjo, ‘O saje ca è tutto overo, me sento

buono sulo si tu me staje vicino, st’ ammore è malatia però tu si ‘a

medicina, ‘ O saccio ca me vuó pure si nun m’o dicive, è saje ca

cierti cose nun se decidono.

Ma che c’è ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora unaltra notte e

Anche dopo l’alba lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli