IVAN GRANATINO: un doppio disco con i suoi grandi successi e 7 inediti

Ivan Granatino pubblica Ingranaggi 2.0, il nuovo doppio album disponibile in digitale e in versione fisica per Napule Allucca & Believe Distribution.

Da oggi in radio anche la focus track del disco Mentirosa mia, un brano pop urban con influenze dance.

Online anche il videoclip di Vulevo, girato da Vima Film, canzone manifesto scelta anche come intro in cui l’artista dialoga direttamente con la Musica.

Ivan Granatino, una delle voci più interessanti della “nuova Napoli”, raccoglie in un doppio album le canzoni più importanti pubblicate negli ultimi anni, il disco Ingranaggi del 2017 e sette brani inediti.

Il disco conterrà anche la registrazione del concerto di Ivan alla Casa della Musica nel 2018.

Un totale di 34 tracce, tra cui i brani L’addore Forte D’o Mare e Napule Allucca, presenti nella colonna sonora della quinta e ultima stagione di Gomorra e la canzone Tutto Apposto, che si sente invece nella quarta stagione.

Il disco contiene anche Guagliuncè, scelto per l’ultimo film Mancino Naturale di Salvatore Allocca con Claudia Gerini e Massimo Ranieri.

L’artista casertano Ivan Granatino annuncia in questo disco 7 inediti, brani intimi che raccontano le esperienze e le emozioni vissute da Ivan nell’ultimo anno e mezzo.

Due le collaborazioni: una con Andrea Sannino nel pezzo Mammà e l’altra con Franco Ricciardi in Buongiorno Napoli, un omaggio alla storia di “una classica domenica napoletana.

«Con questo doppio album voglio raccontare la mia anima, in cui sono racchiusi il mio passato ed il mio presente. Ingranaggi 2.0 è la conclusione dì un percorso e l’inizio dì qualcosa dì totalmente nuovo – racconta Ivan Granatino – Gli Ingranaggi di questo percorso sono stati tanti e tutti importanti, ma quelli a cui non potrò mai rinunciare per far partire il motore della mia musica sono la passione, l’identità e la coerenza. Buon viaggio».

al via i firmacopie e un live:

17 dicembre: ore 17.00 al Juke- box di Caserta (Via Carlo Cornacchia, 10)

di Caserta (Via Carlo Cornacchia, 10) 18 dicembre: ore 16.00 presso La Feltrinelli di Stazione Centrale a Napoli (P.za Giuseppe Garibaldi)

di Stazione Centrale a Napoli (P.za Giuseppe Garibaldi) 20 dicembre: ore 17.00 al Centro Commerciale Quarto Nuovo di Quarto – NA (Via Masullo, presso Euronics)

Lunedì 17 gennaio 2022, invece, Ivan Granatino presenterà live il disco al Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta Duca D’Aosta, 263). La prima tappa del suo nuovo tour.

la tracklist di Ingranaggi 2.0 di ivan granatino

DISCO 1:

1. Vulevo (Intro)

2. Bene e Male

3. Amò

4. Punto su di noi

5. Mentirosa mia (focus track)

6. Mammà ft. Andrea Sannino

7. Buongiorno Napoli ft. Franco Ricciardi

8. Caramella ft. Bl4ir

9. Dinero ft. Clementino & Max D’Ambra

10. Pablo Escobar Ft. Abraham De Palma

11. Tutto apposto ft. D-Ross (Gomorra 4 Soundtrack)

12. Viene appriesso a me ft. Giusy Attanasio

13. Vitamì

14. Guagliuncè ft. Vincenzo Bles & Don Rafaelo

15. Me llama ft. Bl4ir

16. Annarè

17. Fatte a croce

DISCO 2:

1. Io non posso

2. Napule Allucca (Gomorra 5 – Soundtrack)

3. Sempe

4. A guagliona d’o core

5. Perdonami fest bles

6. Faciste Peccato

7. Chapeau

8. L’addore forte d’o mare (Gomorra 5– Soundtrack)

9. Nun veco l’ora

10. Dimmi

11. Se vive a metà

12. Mai

13. Tu

14. My dream

15. N’ammore e basta

16. Baby

17. Spuoglieme