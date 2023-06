Italia Loves Romagna: Laura Pausini canta per la sua terra tra rabbia, forza e commozione (VIDEO)

Sabato 24 giugno è andato in scena Italia Loves Romagna, il grande evento organizzato per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione che ha ospitato tanti big, nuovi e nascenti, della musica italiana. Sul palco non poteva mancare la romagnola Laura Pausini che ha sicuramente regalato uno dei momenti più intensi e veri della serata.

La serata, trasmessa in prima serata da Rai 1 con la presentazione di diversi artisti tra cui Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello, ha visto diversi duetti inediti tra cui Tananai con Max Pezzali con Gli anni, Emma e Fiorella Mannoia ne Il Peso del coraggio, Irama ed Elisa sulle note di Ovunque Sarai fino al terzetto finale formato Morandi, Mannoia ed Elodie con Vita di Lucio Dalla.

Tutti gli artisti hanno portato sul palco musica e cuore e, ancora una volta, la musica, quel settore che durante la pandemia è stato letteralmente abbandonato dalla istituzioni, ha dimostrato di essere pronto a smuovere le masse per aiutare il nostro paese a ricostruire.

Tra le esibizioni più intense c’è stata sicuramente quella di Laura Pausini. Del resto l’artista mancava dal palco da diversi anni se si escludono i tre live esclusivi di New York, Madrid e Milano. Ci tornerà presto, prestissimo, a partire dal 30 giugno (vedi qui).

Laura ha fatto il suo ingresso sul palco cantando a cappella Romagna Mia per poi continuare con due brani tra i più positivi del suo repertorio, Benvenuto e Simili. A sorpresa è poi arrivata sul palco l’amica Giorgia per duettare insieme sulle note di You’ve got a friend di Carole King.

Nel mezzo dei due momenti musicali, quello da solista e quello con la collega romana, la Pausini ha dedicato alla sua terra, commuovendosi più volte, parole importanti.

“Grazie!

Questo amore io l’ho imparato qui, l’ho imparato nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove come tanti di voi che siete qui, e voi che ci guardate, abbiamo imparato a diventare Emiliano Romagnoli. Fare quella cosa lì, quella che si è vista adesso ancora una volta, in televisione, quando avete pulito le case, cantando Romagna mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi.

Voglio salutare tutti i miei compaesani che sono stati molto, e sono molto, colpiti. La musica è in prima fila, la musica è sempre la prima a rispondere ma non basta, adesso inizia la cosa difficile, adesso grazie alla Protezione Civile, a tantissime persone, grazie che siete venuti… ai volontari ad aiutare nei paesi, grazie mille. Ma adesso se vivete qui, in Romagna, sapete che inizia una parte molto dura nella quale bisogna rientrare davvero nelle nostre case… e non tutti possono farlo.

Io non posso dare molto ma voglio essere presente, voglio essere con voi perché io sono DI VOI. Da sempre, sono nata qui e questo coraggio che mi avete dato, questo coraggio che mi avete data per girare il mondo, ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c**o. E quando hai una possibilità te la devi andare a prendere e a me questo me lo avete insegnato la mia terra.”

A seguire i video che immortala l’intenso momento e le parole di Laura Pausini per la sua Romagna. Ricordiamo che si può donare 2 euro per la campagna solidale “Italia Loves Romagna” fino al 5 luglio mandano un messaggio al 45538.

Foto di Cosimo Buccolieri