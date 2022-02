Irama fa sold out al Forum di Assago. Si aggiunge una data al tour

Irama Tour 2022. Dopo la partecipazione al 72esimo Festival di Sanremo con Ovunque sarai, ballad che ha conquistato il pubblico e che lo ha portato ad un passo dal podio, il cantautore ha annunciato le date live del 2022 e, ad oggi, quella al Forum di Assago (Milano) è già andata sold out. Il tutto a ridosso dell’uscita di Il giorno in cui ho smesso di pensare, nuovo album in uscita il 25 febbraio.

Ovunque sarai in sole due settimane ha conquistato il disco d’oro per le oltre 50.000 unità e si avvicina a passi da gigante al disco di platino. La canzone è infatti la seconda tra quelle in gara al Festival più ascoltata dopo quella dei vincitori, Mahmood e Blanco.

Il brano è anche il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify ed è presente nella top 100 Global Spotify.

Il successo è anche live con il sold out della data di Milano e l’aggiunta di una data zero al suo tour primaverile nei palasport, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. La nuova data si terrà a Mantova il 24 aprile, alla Grana Padano Arena.

Irama tour 2022

I biglietti per la data zero di Irama a Mantova sono già disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 27 febbraio alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Ecco il calendario delle date: