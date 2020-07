Irama: Crepe è il nuovo album, in uscita questo agosto

Irama ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Crepe, disponibile in tutti gli store digitali e piattaforme streaming dal 28 Agosto 2020.

Dopo il successo di Mediterranea, ormai uno dei tormentoni estivi più ascoltati del 2020, diventato disco di platino con oltre 70 000 copie vendute, Irama ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Crepe. Il disco sarà disponibile a partire dal 28 Agosto 2020.

L’annuncio è stato fatto su Instagram, dove il cantante ha dichiarato:

Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA.