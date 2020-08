Si avvicina sempre più l’uscita per Warner del nuovo Ep di Irama Crepe, che sarà pubblicato il prossimo 28 agosto (ne abbiamo parlato Qui). Si tratta di un progetto nel quale non mancheranno delle collaborazioni speciali e per ora è stato svelato il primo nome.

Nel disco troverà spazio il singolo Mediterranea, già certificato disco di platino e che su Spotify ha totalizzato quasi 35 milioni di stream e su YouTube 17 milioni di views, conquistando anche la classifica di vendita dei singoli Fimi e la charts radio Earone.

Uno degli ospiti del progetto è il producer e beatmaker Mace.

IRAMA CREPE – LA COLLABORAZIONE CON MACE

Il primo ospite dell’Ep è il producer Mace, che lo ha annunciato postando una storia su Instagram in cui appare Irama mentre canta in studio. Si tratta di un video senza audio, che non fa che aumentare la curiosità sul progetto e sul brano.

Mace è un beatmaker e producer nato a Milano nel 1982. Il suo vero nome è Simone Benussi e nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, del calibro di Guè Pequeno, Marracash, Izi, Mondo Marcio e Salmo.

Nel 2003 ha pubblicato con il nome La Crème (duo creato con Jack The Smoker) L’Alba, uno degli album ritenuti fondamentali nello sviluppo del rap in Italia.

Nel 2007 ha fondato il collettivo di musica elettronica RESET!, insieme a Alex Trecarichi, Rocco Civitelli, Vincenzo Catanzaro e Matteo Ievolella.

Tra i progetti più recenti e degni di nota c’è la produzione di Pamplona, il brano di Fabri Fibra e Thegiornalisti che nel 2017 ha vinto il Wind Summer Festival e conquistato tre dischi di platino.

La scorsa settimana sono usciti i due singoli solidali Bianco / Gospel insieme a Gemitaiz. Realizzati in Mozambico, i proventi saranno destinati all’ONG COOPI (ne abbiamo parlato Qui).

Per Irama è la prima collaborazione con Mace.