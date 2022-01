Rettore pronta per Sanremo 2022: "Ma cosa è successo? Io non me lo ricordavo così... una volta era tutto un battibecco"

Rettore torna al Festival di Sanremo quest’anno a distanza di ventotto anni dall’ultima partecipazione in gara. Il brano presentato a Sanremo 2022 in coppia con la cantautrice romana Ditonellapiaga si intitola Chimica.

Per la cantautrice sarà la quarta partecipazione in gara dopo quelle del 1974 (con Capelli sciolti, non finalista), del 1977 con Carmela (11esima), del 1986 con Amore stella (13esima) e del 1994 con Di notte specialmente (10a classificata, il suo miglior piazzamento).

Lo scorso anno Donatella ha invece calcato il palco dell’Ariston nella serata delle Cover al fianco de La Rappresentante di lista.

Rettore Sanremo 2022

Le partecipazioni del passato di Donatella erano quelle delle grandi rivalità con le dive della canzone italiana, da Loredana Bertè a Marcella. Quest’anno invece la cantautrice si è stupita del clima che si respira al Festival e lo ha voluto esternare con un post su Instagram…

QUANTO MI PIACE STARE A SANREMO!

IL MARE , IL CLIMA TEMPERATO , LA GENTE AFFABILE . L’ORCHESTRA SUBLIME , I COLLEGHI – AMICI CHE TI ABBRACCIANO TI COCCOLANO E TU , A TUA VOLTA COCCOLI LORO … MA COSA è SUCCESSO ????

AO’ , IO NON ME LO RICORDAVO COSì !!! QUESTIONE DI CHIMICA ??? UNA VOLTA ERA TUTTO UN BATTIBECCO , ADESSO UNA MOUSSE PANNA E CIOCCOLATO . RIBADISCO , CHE GUSTO CHE INNESTO !!! SONO TORNATA IERI A CASA E NON VEDO L’ORA DI RITORNARE …

ATTENZIONE , NON AVRO’ PRESO LUCCIOLE PER LANTERNE ? SAREBBE UN VERO PECCATO . IL MONDO DELLA MUSICA NON PUO’ CHE ESSERE COSì , ARMONICO 🙂

POI C’è LA SORPRESA DEL MAESTRO FABIO GURIAN , CHE HA FATTO UNA VERSIONE ” PULP” , DI NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE , TALMENTE GOLOSA , CHE A VOLTE SMETTO DI CANTARE PER ASCOLTARLA ! E’ USCITO IL SOLE ANCHE QUI … ME L’HANNO INVIATO DA SANREMO DI SICURO !

Rettore nel frattempo ha già iniziato ad annunciare le date del suo nuovo tour. Ecco i primi appuntamenti in calendario per il suo tour teatrale…

4 marzo Crema – Teatro San Domenico (biglietti qui)

14 marzo Roma – Teatro Brancaccio

27 aprile Milano – Teatro Lirico

29 aprile Varese – Teatro di Varese

