Anteprima Video: Inigo presenta “Chinaski” una romantica richiesta d’aiuto accompagnata da un video in cui una tv osserva i suoi “coinquilini”

Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia vi presentiamo il video del nuovo singolo del cantautore Inigo, Chinaski, brano prodotto da Fausto De Bellis in collaborazione con Orangle records.

Inigo ha trovato spazio spesso sulle nostre pagine. Cantautore italiano classe ’83 lancia il suo progetto solista nel 2015 dalle ceneri di quello precedente con i Grigiolimpido.

Nello stesso anno vince Area Sanremo arrivando alla finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1. Seguiranno altri riconoscimenti tra cui un premio al Salone del Libro di Torino e al Premio Lunezia nella sezione Autori.

Dopo i due album con i Grigiolimpido nel 2018 arriva il terzo album intitolato T3rzo disco d’esordio in cui tra l’altro sono presenti duetti con Francesco Baccini e Andrea Mirò.

Dal 2019 al 2023 lancia una serie di singoli da lui definiti come “Canzoni sospese”.

INIGO, il nuovo singolo CHINASKI

Questo nuovo brano, fuori dal 12 maggio, è una romantica richiesta d’aiuto, che racconta una routine decadente post-qualcosa di finito che non vuole andarsene. Una combinazione di notti insonni, bottiglie vuote, letteratura americana e ricordi offuscati dall’alcool.

Ecco come ci racconta Inigo il videoclip di Chinaski diretto da Luca De Nicolo che ne ha scritto anche la sceneggiato con Inigo. La produzione è di Photoevent Production:

“Il tutto parte dal divano e dal telecomando citati nel ritornello del brano. Abbiamo voluto per una volta ribaltare i punti di vista e invertire la classica situazione del guardare la Tv sdraiati sul divano facendo in modo che sia la Tv a guardare per tutta la durata del videoclip tutto quello che succede sul divano posizionato davanti a lei. E’ qui che si alternano immagini e situazioni di vita quotidiana dei coinquilini di una casa condivisa.”

Al videoclip, oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia, hanno preso parte: Pablo, Francesca Marinelli, Davide Mastropasqua, Francesca Vendola, Miriana D’Agostino, Inigo Giancaspro, Emanuele De Lucia, Francesco Marinelli, Lorenzo Di Ruvo, Francesco Gigli e Mema De Palma.

Buona visione!