Indiegeno Fest 2020: via alla 7° edizione con un concerto di Diodato all’alba

Ha preso il via con un suggestivo concerto di Diodato all’alba, Indiegeno Fest 2020, la settima edizione della kermesse musicale e artistica programmata al Teatro Greco di Tindari a Patti, in provincia di Messina.

Il live del vincitore del Festival di Sanremo 2020 ha rappresentato il miglior avvio per un evento fortemente voluto dagli organizzatori (ne abbiamo parlato Qui).

“Ritrovarsi, aprire le braccia e lasciarsi portare nell’iperspazio da un mare di emozioni.

Grazie, con tutto il cuore.”

Queste le parole di Diodato postate su Instagram qualche giorno fa, che ben si adattano alla situazione attuale e al ritorno dal vivo.

Indiegeno Fest 2020 è organizzato da Leave Music, con il patrocinio del comune di Patti. Come è noto questa settima edizione si terrà in forma ridotta, ma non meno affascinante, per poter garantire la completa sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria.

INDIEGENO FEST 2020

La kermesse proseguirà ora con Any Other, il progetto di Adele Altro, grande talento del panorama indipendente sia quando scrive e produce per sé stessa sia quando lo fa per altri.

Sul palco salirà poi Brano Madonia, giovane cantautore siciliano della scuderia di Narciso Records, la label fondata da Carmen Consoli.

La sera del 5 agosto sarà la volta di Elodie, in uno dei concerti del suo tour estivo.

Prima di lei si esibiranno Davide Shorty, poliedrico artista, in grado di fondere la sua voce soul con jazz e rap e Blank, giovanissima artista tra emo rap e urban pop, capace di unire beat malinconici e testi ipnotici dove si incrociano le storie, i sentimenti e le contraddizioni di una generazione.

L’edizione di quest’anno è impreziosita da un’identità visiva tutta nuova, a cura di Lorenzo Morelli (aka amaro666) e ispirata al mondo dei supereroi. Ogni artista e lavoratore del festival ha un suo personalissimo alter ego e Indiegeno diventerà il loro quartier generale, la loro isola.

L’organizzazione ha deciso di guardare già al prossimo anno con un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

