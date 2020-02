Biagio Antonacci Chiaramente visibili dallo spazio, andrà in onda il 28 febbraio su SKY Arte uno speciale che attraversa il percorso artistico e personale di uno dei cantautori italiani più apprezzati dal pubblico.

Lo speciale andrà in onda per l’appunto su SKY Arte venerdì 28 febbraio alle 20.35, e sarà trasmesso nuovamente su SKY Uno sabato 29 febbraio alle h 15:10, Domenica 1 marzo alle h 12:15 e infine alle h 18:35.

Lo speciale sarà disponibile anche in streaming su NOW TV.

In occasione della sua quindicesima prova discografica e prima della partenza del suo tour, quello che andrà in onda su SKY sarà un inedito racconto tra musica e immagini, in un percorso che attraversa varie fasi della vita artistica e personale del cantautore milanese, tra ricordi ed aneddoti legati al proprio passato ed al proprio presente e le esperienze di un uomo che ha saputo trasformare un sogno in realtà.

L’artista partirà in questo viaggio da alcuni brani del suo ultimo album, Chiaramente visibili dallo spazio, per dare il suo punto di vista su alcuni temi che continuano ad accompagnarlo nella sua carriera come fonte di continua ispirazione.

Biagio Antonacci in questo docu mostrerà anche luoghi a lui cari, dalla prima casa in cui ha vissuto a Rozzano sino al suo studio di registrazione a Bologna.