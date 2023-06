In attesa del nuovo singolo Drojette debutta sul palco del Pizza Village di Rtl 102.5

Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, ha preso sul serio la sua attività di cantautore e, nei giorni scorsi, si è esibito davanti a 50.000 persone al Pizza Village di Napoli riuscendo a far cantare al pubblico la sua Il Cielo stanotte.

Nelle ultime settimane sono state diverse le novità nella vita di Drojette. Il ragazzo, dopo essere tornato al suo ruolo di speaker su Radio Zeta, ha iniziato a lavorare con una delle professioniste più stimate dell’ambiente musicale italiano, Greta Amato (già manager di Maninni, Lviosi e, in passato al lavoro con Ermal Meta, Moreno ed Eman, tra gli altri).

E così Edoardo, dopo aver lanciato un singolo subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ora quasi pronto a tornare con nuova musica, una nuova produzione e un sound rinnovato.

Nel frattempo Drojette ha fatto la sua prima apparizione da cantante su uno dei palchi più ambiti dell’estate, quello di Rtl 102.5 per il Pizza Village di Napoli. “Anche se non la conoscete, applaudite perché me lo sto facendo sotto” ha esordito il ragazzo che della serata è stato anche co-presentatore con Angelo Baguini e Gianni Simioli.

A filmare l’esibizione tra il pubblico c’era anche la sua compagna, Antonella Fiordelisi, che è poi stata invitata a salire sul palco. Al termine dell’esibizione Edoardo ha specificato: “Questa canzone è per lei, l’ho dedicata a lei”.

Durante la serata si sono esibiti oltre a Drojette anche Gigi D’Alessio, Angelina Mango, Wax, The Kolors, Mr. Rain & Sangiovanni, Sophie and the Giants, Claude, LDA & Aka 7even, Boro Boro, Aiello, Francesco Gabbani e Leo Gassmann.