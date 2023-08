Il Volo canterà “L’Inno di Mameli” al Gran Premio d’Italia di Formula 1… e poi di corsa live in teatro!

Manca ormai pochissimo alle sei date de Il Volo al Teatro dell’Arcimboldi, una serie di appuntamenti con cui il trio festeggerà i 15 anni di carriera cantando con il proprio pubblico in una dimensione più intima rispetto alle grandi location che di solito li ospitano in tutto il mondo.

“Tutti per uno“, con un’evidente richiamo a I Tre Moschettieri, è il nome dei live a cui si potrà assistere il 2, 3, 4, 6, 8 e 9 settembre e che porteranno per la prima volta in Italia nei teatri Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

“Tutti per uno” è anche il titolo dello show proposto lo scorso giugno all’Arena di Verona e andato in onda su Canale 5 con un ottimo risultato in termini di ascolti e share che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di vincere la serata.

Tra l’altro la rete sicuramente ospiterà di nuovo il terzetto in quanto, come dichiarato dall’Amministratore Delegato Piersilvio Berlusconi, suo padre Silvio rimase stupito dalla qualità dello spettacolo dei ragazzi.

Tornando allo spettacolo al Teatro Degli Arcimboldi, Il Volo lo ha descritto con queste parole:

“È uno spettacolo che ci diverte e ci permette di farci conoscere davvero. Da un lato siamo un gruppo che il prossimo anno festeggia 15 anni di carriera, con tanti chilometri alle spalle, spettacoli in tutto il mondo, dall’altro siamo tre personalità diverse e complementari. Il teatro è un luogo più intimo che ci avvicina al pubblico italiano che ci segue dall’inizio e di cui sentiamo sempre il grande supporto“

Inoltre, proprio nei giorni in cui saranno impegnati in live, per la precisione il pomeriggio del 3 settembre, Il Volo canterà “l’Inno di Mameli” al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, accompagnato dalla banda della Polizia di Stato, sulla griglia di partenza davanti ai piloti, prima dello spettacolo delle Frecce Tricolore.

Il trio, da sempre appassionato di Formula 1, ha accettato con entusiasmo la possibilità di cantare ancora una volta il celebre Inno.

Foto di copertina di Gianmarco Chieregato