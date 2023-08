Il Tre: la voce dell’attore Francesco Montanari annuncia il nuovo singolo, “Cracovia pt 4”

Quattro dischi di platino e due dischi d’oro all’attivo, Il Tre, è sicuramente uno dei astri nascenti del panorama hip-hop italiano. L’artista annuncia ora l’uscita del nuovo singolo, Cracovia pt 4.

Il nuovo singolo continua la tradizione delle canzoni come episodi ed è un nuovo capitolo dell’album di inediti in uscita prossimamente.

L’annuncio di questa nuova uscita è arrivato attraverso un trailer pubblicato sui social con la voce dell’attore Francesco Montanari.

Cracovia pt 4 è il nuovo capito del percorso intrapreso da Guido Senia, in arte Il Tre, nel 2016. Questo a seguire il testo del trailer e il video:

“Le leggende nascono quando vengono compiute imprese straordinarie, che sono tramandate di generazione in generazione, il tempo è ciclico, ma non c’è futuro senza passato quindi è ora de fini quello che avremo cominciato.

Uomo, animale, treno, nun importa, quello che importa è che oggi come quattro anni fa la gente sappia che sta per risuccede ngran casino. Ogni volta che mi colpiscono, che tentano di farmi crollare, che mi danno per finito io rinasco dalle ceneri come una fottuta fenice , il mio cuore è puro ma la mia testa è in guerra e voi mettetevi l’anima in pace e andate a dire a tutti che mo so cazzi, la saga continua e questa è CRACOVIa pt 4”.