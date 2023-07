Il Pagante lancia il video di “Poveri noi” mentre continua, fino a settembre, il tour estivo

Il singolo per l’estate 2023 de Il Pagante è Poveri mai, brano lanciato il 9 giugno scorso su licenza Believe Artist Service. Il pezzo in un mese ha superato quota mezzo milione di stream sul solo Spotify.

Il duo mette a segno un altro colpo svelando a tutti il segreto per diventare ricchi e per farlo accompagna il brano con un video irriverente con un cameo-spot sulle frequenze di TELE POVERI MAI con l’imprenditore Lorenzo Ruzza e il Marketing Advisor Big Luca Instagram.

Il regista Davide De Meo crea serratissimo action movie dalle tinte brillanti, con protagonisti Eddy Veerus e Brancar nei panni di truffaldini trader online con le forze dell’ordine alle calcagna. L’irriducibile duo tutto raggiri e bella vita, tra fiammanti auto di lusso e villoni con vista wow, non è disposto a rinunciare al suono dei soldi, e anche in mezzo ad un “mare di guai” architetta -con aplomb da perfetta coppia a delinquere- nuovi machiavellici modi per farla franca e non interrompere il sogno di essere “poveri mai”.

IL PAGANTE TOUR

Il nuovo brano de Il Pagante è stato presento live per la prima al Nameless Festival per poi passare al LOVE MI. Qui a seguire le date del tour estivo del duo.