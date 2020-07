I Top & Flop di Amici di Maria De Filippi tra i non vincitori

Nell’annata 2020/2021 Amici di Maria De Filippi spegnerà venti candeline confermandosi il talent show più longevo d’Italia.

Sono tantissimi gli artisti, tra ballerini e cantanti, che in queste venti edizioni sono passati dal programma di Maria De Filippi (solo tra i cantanti superiamo i 100 artisti), e alcuni di loro, sopratutto i vincitori, hanno visto schiudersi le strade del successo e del proprio sogno.

Da Alessandra Amoroso ad Emma, da Irama ai The Kolors. Ma quanti, tra quelli che non hanno vinto, hanno trovato la strada del successo in qualche modo?

All Music Italia ha deciso di approfondirlo in uno speciale Top & Flop (con zona neutra e, per l’occasione, una Platinum Top).

In questo articolo non abbiamo tenuto conto degli artisti dell’ultima edizione del talent show in quanto, complice anche l’emergenza sanitaria, è ancora troppo presto per farsi un’idea chiara al riguardo.

