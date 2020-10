I Top e Flop di Amici di Maria De Filippi tra i gli artisti vincitori

Top & Flop Amici di Maria De Filippi. Qualche mese fa abbiamo dedicato uno degli articoli della nostra amata/odiata serie “Top & Flop” ai cantanti non vincitori del talent show di Canale 5 (vedi qui).

Ora è giunto il momento di concentrarci sui vincitori.

Partiamo da una premessa, vista anche una polemica con Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione del programma, di qualche anno fa.

Non ci si può prendere in giro, chi partecipa ad un programma come Amici nella categoria “cantanti”, lo fa per cercare di sfondare nel mondo della musica.

Alcuni dei concorrenti poi, grazie proprio a questa partecipazione e alla visibilità ottenuta, continuano a lavorare in altre versi nel mondo della musica come spesso sottolinea la stessa Maria De Filippi. Vedi Piero Romitelli, ora autore di successo, o Marta Gerbi, Vocal coach di tutta la scena musicale romana e non solo.

Ma chi partecipa ad Amici lo fa per diventare un cantante, cerca il responso del pubblico, questo è indubbio. Che poi grazie a questa occasione faccia un lavoro collaterale al mondo della musica, dignitoso e fantastico sia chiaro, è un altro conto.

Un’altra premessa importante va fatta sul fatto che i vincitori delle prime sei edizioni del programma, non possono essere rapportarti con quelli successivi. È solo dall’ottava edizione infatti che la conduttrice e produttrice riuscì a vincere le reticenze delle case discografiche e coinvolgerle nel programma.

Va inoltre considerato che ci sono artisti molto cari alla conduttrice (Annalisa, Amoroso, Emma e Stash, Giordana e Alberto Urso, tra gli altri) che in un modo o l’altro torna spesso nei suoi programma a differenza di altri dimenticati da subito o col tempo.

Fatte queste dovute premesse cominciamo. Clicca su continua per i Top e Flop Amici di Maria De Filippi.