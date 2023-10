I Queen of Saba annunciano “Medusa”, una nuova avventura all’insegna dell’evoluzione

Il 13 ottobre i Queen of Saba tornano con nuova musica, nello specifico con un nuovo album – “Medusa” (distribuito da Believe) – e un nuovo singolo, “ACAB (Amami Come Ameresti Bambi)” feat Willie Peyote.

“Dire Willie Peyote e dire Torino è come dire la stessa cosa e – per una canzone che è sì una dedica d’amore a una persona, ma anche a una città che resiste – non potevamo sperare di meglio“, raccontano i Queen of Saba.

E aggiungono: “Le sue barre arrivano dritte al punto e raccolgono con generosità lo spirito del pezzo, facendolo proprio. Speriamo di trovare presto per le strade di Torino un graffito con scritto ‘Sei molto più bella di una gazzella che brucia’”.

in arrivo il nuovo album Medusa: la tracklist

Anticipato dai singoli “CAGNE VERE” feat BigMama, “Rave in the casba” e “Piccola Inutile“, “Medusa” arriva a distanza di due anni dall’album d’esordio “Fatamorgana” e per i Queen of Saba rappresenta una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, con la consapevolezza che i limiti sono fatti per essere superati.

“Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù“, spiegano i Queen of Saba. “Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contro natura. ‘Medusa’ è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila, cercando di tracciare una strada mai percorsa prima”.

Di seguito riportiamo la tracklist di “Medusa“:

Principe/Regina CAGNE VERE feat. BigMama Pesca Noche feat. Ganoona ACAB (Amami Come Ameresti Bambi) feat. Willie Peyote Lingua in Fiamme Sentimi Sentimi Sentimi Insonnia Piccola Inutile Medusa

Queen of Saba: le date del tour

Per celebrare l’inizio di questa nuova avventura, i Queen of Saba hanno annunciato quattro speciali appuntamenti live per incontrare “Medusa” e per incontrarsi.