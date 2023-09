I Follya annunciano l’uscita del loro primo album e due speciali date live

Con un post social i Follya hanno svelato la cover del loro primo e omonimo album di inediti, in uscita il prossimo 3 novembre per Capitol Records / Universal Music Italia e già disponibile in pre-order in formato CD.

I Follya hanno inoltre annunciato due speciali appuntamenti live, prodotti e organizzati da OTR Live, che li vedranno per la prima volta dal vivo al Largo Venue di Roma (8 novembre) e all’Apollo di Milano (9 novembre).

Biglietti in vendita su www.ticketone.it







Follya, in arrivo il primo album di inediti

Nell’album “Follya” si condensa tutta la caleidoscopica identità della band – composta da Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria) – che non si pone limiti di linguaggio o di sound, come hanno dimostrato i singoli finora pubblicati e come ha lasciato intendere lo stesso Alessio Bernabei, eliminando ogni dubbio sul perché l’album porti lo stesso nome della band: “È un disco pop? Può darsi. Ci piace l’idea che le persone possano vederci attraverso nessuna etichetta in particolare, ma come Follya“.

E, a proposito dei brani che hanno preceduto questa importante release, dopo il primo singolo “morto per te“, i Follya hanno mostrato al pubblico una parte del loro universo musicale, con influenze powerpop, synthwave e alternative rock: dall’ironia di “tutt’okkei” al romanticismo di “tuta spaziale“, passando per la critica di “mister” e la sofferenza di “toxic“.