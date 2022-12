FOLLYA intervista, “non siamo più i Dear Jack. Sul palco da sempre come i Maneskin oggi”

I Follya esistono da pochi mesi ma, in realtà, la loro storia è iniziata molti anni fa sotto altre vesti, quelle dei Dear Jack che tanti e tante fan hanno conquistato e fatto innamorare fin dai tempi della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Dopo la scissione tra il frontman, Alessio Bernabei, e il resto del gruppo, le carriere hanno preso pieghe inaspettate e non pienamente convincenti in termini di numeri raccolti. Questo e altri motivi hanno spinto la band, a settembre del 2021, a ricontattare Alessio che, in verità, sentiva forte la mancanza dei suoi vecchi compagni di viaggio.

Da quel momento nascono i Follya, oggi ospiti ai nostri microfoni per presentare il progetto e il nuovo singolo ‘Tuta Spaziale‘:

“Il nome è nato dall’idea di Folieux, la follia in francese, però sarebbe stato complicato per il mercato italiano. Lo abbiamo trasformato in italiano aggiungendo solo una Y al posto della I” dice Alessio Bernabei.

Il nuovo singolo dei follya è ‘tuta spaziale’

Alessio e il batterista Riccardo ci hanno raccontato nel dettaglio il significato del loro nuovo singolo, la ballad ‘Tuta Spaziale‘, nata in un pomeriggio proprio dalla penna del cantante:

“Avevo scritto questo pezzo per una persona specifica, volevo dedicargliela. Poi, dopo averla fatta ascoltare agli altri Follya abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato farla ascoltare a sole due persone in tutto il mondo. Da qui sono nati gli arrangiamenti e tutto il resto”.

Il brano arriva subito dopo ‘Morto Per Te‘ e ‘Tutt’okkei‘, i primi due singoli che hanno inaugurato questo nuovo percorso artistico che, da quanto ci dice Riccardo, è solo uno dei tanti che arriveranno:

“Abbiamo più di 10 brani pronti. Era giusto dare spazio a ‘Tuta Spaziale’ in questo momento ma nel 2023 ci sarà tempo e spazio per gli altri e, poi, chissà cosa accadrà con l’album”

la polemica sui maneskin e gli strumenti rotti

I Follya hanno detto la loro anche sulla polemica degli ultimi giorni legata ai Maneskin e al loro avere distrutto gli strumenti sul palco di Las Vegas:

“Trovo la polemica sterile e fine a se stessa. Noi siamo cresciuti con l’hardcore vero, ma anche con i Sum41 e con gruppi simili che non sono nuovi a questo tipo di situazioni sul palco. E’ una cosa che accade da decenni, specialmente nel rock e nel pop-rock. Forse è una novità per le nuove generazioni, ma non dovrebbe stupire più di tanto”.

Alessio la chiude così mentre per Riccardo, pur essendo d’accordo, aver visto Ethan sfondare la batteria ha causato un piccolo tumulto:

“Anche per me è una polemica inutile e fine a se stessa ma, a differenza di Alessio, non ti nascondo che ogni volta che vedo degli strumenti musicali e, ancor di più, le batterie distrutte un po’ mi sento male.”

il futuro dei follya on e off stage

I Follya sono pronti a tornare sul palco e, anzi, a detta di Alessio Bernabei questo è stato il motivo principale per cui hanno scelto di tornare insieme e ricominciare a suonare come band. Riccardo frena gli entusiasmi e ci svela che “prima di tornare sul palco abbiamo bisogno di altri singoli. Non vogliamo fare concerti solo con cover e pezzi dei Dear Jack. Adesso siamo i Follya”

Non mancheranno le canzoni del passato come ‘Domani è un altro film‘, cantata la scorsa estate al Summer festival di Coca-Cola, ma la strada è chiara e tracciata, che porterà di certo all’album ma non nella prima parte del 2023.

Ecco la nostra intervista ai Follya.