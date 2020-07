Il 10 luglio uscirà il nuovo singolo di Highsnob Bugie da bere, realizzato insieme alla giovane cantante Pacestema.

Il brano, prodotto da Dat Boi Dee, farà parte di Yang, il primo album ufficiale del rapper che uscirà dopo l’estate per Sony Music.

Dopo i tre capitoli di Wannabe realizzati con Junior Cally, Andry The Hitmaker ed Enzo Dong (ne abbiamo parlato Qui e Qui), l’artista torna coinvolgendo una cantante esordiente incontrata per caso a Milano.

“A metà dicembre, mentre stavo lavorando al disco, ho bruciato la scheda audio. Quando sono uscito per comprarne una nuova, l’auto non partiva e ho dovuto prendere la metro.

Ho cercato un vagone mezzo vuoto e qui, a un certo punto, ho sentito cantare sottovoce ‘Work’ di Rihanna da una ragazza e sono rimasto attratto da quel timbro.

Con una scusa, ho cominciato a parlarle ed ho scoperto che lavorava come commessa in un negozio e cantava per hobby. Ci siamo scambiati i contatti e, dopo un paio di mesi in cui ho lavorato alla bozza di questo pezzo, durante il lockdown mi è venuto in mente che quella voce sarebbe stata perfetta per questo brano.”