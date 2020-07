Guè Pequeno Mr Fini live.

Dopo aver conquistato la vetta della classifica Fimi degli album e dei vinili più venduti in Italia con il disco Mr. Fini (ne abbiamo parlato Qui), sono state annunciate due concerti di Guè Pequeno previsti per il prossimo anno.

“Questo album è un pezzo di cuore e penso/spero anche un pezzo d’arte, per molti ma non per tutti!”

Così il rapper presentò l’album prima dell’uscita e visti i risultati pare proprio che l’obiettivo sia stato raggiunto.

“È la settima volta che un mio album finisce al n. 1 in Fimi. Mi dicono anche sia il mio album che ha venduto di più nella prima settimana anche se a sto giro la cosa che mi interessa di più sono i feedback che ho ricevuto. Grazie a chi l’ha consumato e acquistato. Mr. Fini è fuori ovunque, ora tocca tornare sul palco.”

Queste le parole di Guè Pequeno postate sui social per annunciare il ritorno sul palco.

GUÈ PEQUENO MR FINI LIVE

Per celebrare questo nuovo traguardo Gué Pequeno ha annunciato le date dal vivo di Mr. Fini Live.

L’artista sarà sul palco del Fabrique di Milano con uno spettacolo del tutto nuovo il 22 e 23 aprile del 2021.

Un atteso ritorno dal vivo in cui il rapper ex Club Dogo ripercorrerà un percorso musicale importante e che ha contribuito a scrivere la storia del rap in Italia.

