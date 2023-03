Gregorio Sanchez vola alto nel cielo con il suo nuovo singolo “Aliante”

Gregorio Sanchez Aliante testo e audio

Dopo Nelle parole degli altri, il primo capitolo del doppio EP dello scorso 18 novembre, Gregorio Sanchez torna con il primo singolo estratto dal secondo capitolo di questo EP, Aliante, che andrà ad aggiungersi ad altri 7 brani disponibili da aprile.

Aliante è una prima volta per Gregorio Sanchez, infatti il cantautore si mette al pianoforte per la prima volta e scrive un riff delicato e movimentato, che diventa il leitmotiv di un aliante che si muove leggero attraverso suoni jazz.

Lo stesso Gregorio ne ha parlato:

“Parla di un litigio, dell’egoismo che prevale sulla condivisione. Scappare da un mondo in rovina per salvarsi e ritrovarsi da solo. Ascoltando il riff di pianoforte insieme a Marco Giudici, abbiamo sentito odore di Steve Reich. All’inizio, quasi per paura, abbiamo tentato di combatterlo. Ma dopo averne parlato abbiamo deciso di assecondarlo”.

Di seguito il testo completo del nuovo brano di Gregorio Sanchez Aliante:

Che blu cammina svelto nel silenzio

le mie parole le ho lanciate nel vento

e dormi ancora un po’

Più su non ci arriveremo mai

e spero solo che mi perdonerai

puoi dirmelo adesso

E se scappare, fosse quello il mio superpotere

una valigia di scelte sbagliate

ma tu dove sei io non lo voglio sapere

E come un aliante

planare sulle conseguenze

e atterrare su una spiaggia deserta

guardare in avanti e fare finta di niente

E ho sbagliato davvero

vorrei stare da solo

e ora rimango nel blu

Chissà se c’è un’altra dimensione

e se anche lì c’è tutto questo rumore

ma scusami non ho capito niente

è come litigare in silenzio

in mezzo a tutta questa gente

non dirmelo adesso

E se scappare, fosse quello il mio superpotere

una valigia di scelte sbagliate

ma tu dove sei io non lo voglio sapere

E come un aliante

planare sulle conseguenze

e atterrare su una spiaggia deserta

guardare in avanti e fare finta di niente

Stare a guardare è il mio unico superpotere

e nei momenti in cui tutto scompare

ma tu dove sei non ti riesco a vedere

E ho sbagliato davvero

perché ho sbagliato da solo

e ora rimango nel blu