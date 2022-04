Gli Extraliscio al Primo Maggio Roma con Luca Barbarossa e il singolo “E’ così” in attesa di “Romantic robot”

Extraliscio nuovo singolo e nuovo album.

Gli Extraliscio e Luca Barbarossa uniti in un featuring per il brano E’ così, dal 29 aprile in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

Il brano è stato scritto da Luca Barbarossa e finalizzato negli arrangiamenti da Mirco Mariani, nel suo laboratorio musicale Labotron.

E’ così segna l’unione di due stile diversi: quello del cantautore italiano e lo spirito della tradizione popolare e più avanguardistico e colto.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album degli Extraliscio ROMANTIC ROBOT (Betty Wrong Edizioni Musicali), in uscita il 6 maggio.

E’ così sarà presentato per la prima volta live da Luca Barbarossa ed Extraliscio al CONCERTONE del PRIMO MAGGIO di ROMA.

L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand).

Extraliscio – ROMANTIC ROBOT

ROMANTIC ROBOT è il nuovo progetto discografico sempre più extra e innovativo, pensato e guidato da Mirco Mariani dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron, con ospiti speciali e un’orchestra sinfonica diretta da un robot.

Canzoni provenienti da mondi diversi, arrangiate per orchestra del Maestro Roberto Molinelli e marchiate Extraliscio dall’esperienza tecnica e dalla passione per la musica che accompagnano Mariani da anni di carriera.

La band è capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (il Biondo), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Gli Extraliscio sono pronti a far sentire il nuovo album, rigorosamente da ascoltare a testa in giù.

Extraliscio in Italia e nel mondo

Gli Extraliscio hanno raggiunto il grande pubblico lo scorso anno partecipando al Festival di Sanremo con il brano Bianca Luce Nera featuring Davide Toffolo.

Extraliscio sono una realtà italiana all’estero passando da Sanremo al palco di Isola Edipo al Lido di Venezia, dal concerto per La Milanesiana a Parigi a quello per la Hit Week a Miami.

Da non dimenticare i concerti di Taranto e Matera con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli.

Sono sempre accompagnati sul palco da un’orchestra di grandi musicisti.

Un viaggio passato anche per la Mostra del Cinema di Venezia, con il filmino La nave sul monte di Elisabetta Sgarbi, il Salone del libro di Torino, con il loro primo libro Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera (La nave di Teseo), e per il Torino Film Festival con il filmino, sempre di Elisabetta Sgarbi, In Amazzonia.

Immagine di copertina di Simona Chioccia

Immagine in articolo di Stefano Tommasi