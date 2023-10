Giusy Ferreri in studio di registrazione… tentativo Sanremo 2024 in vista?

Nei giorni scorsi su Instagram è apparsa una storia che indica che Giusy Ferreri è impegnata in studio di registrazione per incidere nuovi brani. Diciamo che questo periodo dell’anno vede molti artisti rinchiusi in studio intenti a provinare nuova musica. Il motivo? Ovviamente il Festival di Sanremo 2024.

La Ferreri con 2.600.000 copie certificate è ad oggi la sesta artista con più copie certificate tra quelle lanciate da un talent show. Giusy infatti è stata superata proprio in questi giorni da Annalisa ed è tallonata da Elodie.

L’ultimo album dell’artista, “Cortometraggi” risale al 2022 e coincide con la quarta, e ad oggi ultima, partecipazione al Festival di Sanremo. Quell’anno Giusy Ferreri ha gareggiato con “Miele“, pezzo scritto da Davide Petrella, con Federica Abbate e Takagi & Ketra.

La canzone, così come l’intero album da cui sono stati estratti altri tre singoli, non ha riscosso particolare successo classificandosi 23esima al Festival e non ottenendo nessuna certificazione.

Di sicuro Giusy Ferreri sta vivendo un periodo in cui è alla ricerca di una nuova collocazione nella musica italiana. Dopo aver dominato dal 2015 al 2017 praticamente tutte le estati italiane con tormentoni come “Roma-Bangkok” (con Baby K), “Partiti adesso“, “Amore e Capoeira” e “Jambo” (con Takagi & Ketra), la cantautrice ha iniziato a sentirsi intrappolate nel mondo delle hit estive e ha deciso di intraprendere un percorso più difficile.

Nelle storie pubblicate nei giorni scorsi dall’autore Diego Mancino, Giusy Ferreri è intenta a incidere nuovi brani in studio di registrazione. Taggati dall’autore nella storia ci sono anche altri due autori: Virginio e Daniele Coro.

Diego Mancino ha già collaborato diverse volte in passato con la Ferreri scrivendo, tra gli altri, tre brani nell’ultimo album della Ferreri tra cui “Quello che abbiamo perso” firmata proprio insieme a Virginio e Coro.

Non ci resta che aspettare di sapere se Giusy è davvero al lavoro per un brano da presentare ad Amadeus e se nel 2024 salirà per la quinta volta sul palco del Festival di Sanremo.