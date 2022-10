In attesa dell’audizione per Sanremo Giovani Giuse The Lizia lancia “One more time”

Negli scorsi giorni è stata annunciata l’uscita, prevista per venerdì 28 ottobre, del nuovo singolo di Giuse The Lizia, One more time. Nel durante, il 26 dello stesso mese il cantautore ha appresso di essere tra i 43 artisti convocati per l’audizione dal vivo il prossimo 4 novembre per Sanremo Giovani 2022.

Su All Music Italia vi abbiamo parlato spesso di Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia. Cantautore di 20 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes.

A 17 anni inizia a scrivere canzoni e debutta discograficamente nel 2021 quando esce per Maciste Dischi Vietnam, primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel corso dei mesi successivi tante soddisfazioni, dalla partecipazione al Mi Manchi (Mi Ami) all’aperture per diversi artisti come Gazzelle e Frah Quintale fino alla pubblicazione di due EP: Come minimo del 2021 e LALALACRIME del 2022.

Ora con One more time inizia una nuova fase artistica.

Giuse the lizia one more time

Il nuovo pezzo è una ballad nostalgica e profonda sui legami veri e indissolubili. Fuori da venerdì 28 ottobre per Maciste Dischi con distribuzione Universal Music, One more time è prodotta da Iacopo Sinigaglia.

Nel brano Giuse ripercorre il suo viaggio verso casa e racconta i rapporti coltivati nella propria adolescenza, facendo allo stesso tempo trasparire la paura che si prova quando si lascia il proprio porto sicuro – la Sicilia nel caso dell’artista – per trasferirsi lontano dalla propria famiglia.

La metafora “Dove vai, senza una mappa un navigatore” dimostra che senza nessuno accanto può capitare di perdere di vista la propria meta, ma ciò che mantiene viva la speranza sono proprio quei legami indissolubili, impossibili da spezzare.

Oltre alla nostalgia, “Ho come l’impressione che stia tornando il sole, rivedo i colori della mia città“, canta Giuse The Lizia nel pezzo, riaffiora alla mente ciò da cui non ci si può allontanare veramente: casa.

ONE MORE TIME TESTO

Il cielo torna azzurro dopo questa tempesta dopo la festa rimango solo

E mezza sigaretta che non sa di più di un cazzo

tra gin e tabacco niente di nuovo

Ho voglia di provare qualche cosa di assurdo

Di fare un bel tuffo da una scogliera

Magari con gli amici che mi porto nel cuore

Insieme in hangover, fino alla sera

E ho perso molti contatti

ho accumulato ritardi

Ed io Alessandro non lo so che combina

ma sicuro è un mina in tutto quello che fa

E ho perso molti dettagli

ho accumulato rimpianti

Ma con Elisa ci ho diviso la vita,

ci sentiamo a fatica però non finirà

non finirà

Dove vai

senza una mappa un navigatore

Senza nessuno che ti spieghi come

One more time

ad aspettare il sole dove muore

guardare in alto per scappare altrove

Il cielo torna azzurro dopo questa tempesta

che male alla testa ma passerà

Ho come l’impressione che stia tornando il sole

rivedo i colori della mia città

Ho rotto delle cose a cui tenevo davvero

bottiglie di vetro e pezzi di vita

ed ho inseguito facce che non mi hanno sorriso

urlato a un amico che era finita

E ho perso molti contatti

ho accumulato rimpianti

E vorrei dire a mia cugina Teresa

che la nuvola nera prima o poi schiarirà

E ho perso molti dettagli

ho accumulato ritardi

Se la vita ci dirotterà altrove

mi ricorderò il sole che bruciava la pelle

non ci importava di niente

Dove vai

senza una mappa un navigatore

Senza nessuno che ti spieghi come

One more time

ad aspettare il sole dove muore

guardare in alto per scappare altrove