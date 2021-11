Anteprima video: dopo All Together Now Giovari canta il sogno di tanti artisti emergenti in “Hit Parade”

Oggi vi presentiamo con un anteprima video esclusiva Hit Parade, nuovo singolo di Giovari artista visto nelle scorse settimana nel programma di Canale 5, All Together Now.

Il brano è fuori da venerdì 19 novembre su etichetta Musicantiere. La canzone racconta lo stato d’animo di un’artista emergente, che nella sua quotidianità, continua a sognare in grande perdendo di vista a volte ciò che fa parte della sua vera realtà attuale.

Il brano procede su un ritmo vivace, con un’atmosfera leggera quasi spensierata, che esprime la convinzione del protagonista che ogni problema si risolverà e che i nostri sogni e le persone che amiamo non ci abbandoneranno mai.

Ecco come lo racconta Giovari:

Siamo abituati a vivere di stereotipi, di abitudini che si ripetono negli anni tra le persone. La società ci ha abituato a vivere tentando di imitare certi canoni, modelli statici che invece di identificarci ci rendono tutti troppo uguali. L’artista è colui che tenta di fuggire da questi stereotipi, creandosi un mondo parallelo, una realtà diversa dove poter inseguire i propri desideri, i propri sogni, ascoltando soltanto ciò che dice il cuore. Per potersi realizzare non basta accontentarsi; bisogna rompere gli schemi, uscire dalla propria zona di comfort e fare ciò che ci fa stare veramente bene e non soltanto ciò che ci conviene. Inizia così una doppia vita per l’artista: la realtà nella normale quotidianità, con tutti i pensieri e i problemi di ogni giorno, e la realtà fatta soltanto di sogni e dominata dal desiderio di poter vivere di sola musica. Un sogno che, nonostante le speranze e le delusioni, ci tiene vivi Procede così la vita di un’artista fatta di obblighi e doveri come il lavoro, ma con la testa sempre rivolta alla propria vera e unica passione. Queste due realtà si scontrano continuamente tra loro, tentando di prevalere l’una sull’altra, con la speranza che possano un giorno diventare un’unica cosa. Ma tutto ciò è possibile solo con il sostegno del vero amore, che riesce sempre a supportarci e a sostenerci nelle difficoltà, anche quando tutto sembra andar male, che sappia accettarci per quello che siamo e inseguire con noi quel sogno. La musica sa essere impegnativa, diventa la priorità assoluta, la prima cosa davanti a tutto il resto e spesso a rimetterci sono le persone che più ci amano a causa delle nostre mancanze, delle promesse non mantenute, delle nostre continue assenze e dei nostri grandi progetti mai concretizzati.

Giovari da All Together Now a Hit Parade

Raggiunto dalla nostra redazione per questa anteprima video l’artista ci spiega meglio l’importanza di questa nuova canzone per la sua carriera…

La strada di ognuno di noi è fatta di scelte difficili, complicate; scelte che spesso ci precludono nuove occasioni. C’è chi come me preferisce non scegliere, non mettersi subito davanti a un bivio, ma proseguire lungo più strade per scoprire fino a dove si può arrivare. C’è chi la vede come paura, ma io la vedo come una grande opportunità per potersi scoprire sempre di più. Il percorso non sarà mai facile, ma condividerlo con le persone più importanti accanto lo renderà un viaggio fantastico.

Riguardo al videoclip, oggi in esclusiva su All Music Italia, ci racconta:

Di giorno una persona comune, con il proprio lavoro e i propri problemi quotidiani, di sera un sognatore che vuole vivere di musica. Come i supereroi, ogni artista vive una duplice vita. Ma questa doppia vita spesso toglie tempo a tutto il resto. Così a rimetterci sono le persone importanti con le nostre assenze e le nostre mancanze.

Il video è stato diretto da Michele Guazzo & Alessandro Di Dio Masa. La musica del brano è di Giovanni Arichetta, Alessandro Di Dio Masa mentre il testo è del solo Giovanni Arichetta.

Conosciamo meglio Giovari

Giovari ha studiato chitarra (nella specializzazione fingerpicking) e pianoforte ed è stato componente del gruppo Wood-Boxes composto da sette chitarre acustiche.

Nel 2016 comincia un percorso da solista prima sotto il proprio nome di battesimo e dal 2021 col nome d’arte Giovari. Nella sua carriera ha vinto diversi Contest musicali tra cui Un Mare di Stelle, Una Canzone dal Cuore, Festival Estivo, il Premio Nilla Pizzi e, nel 2019, è finalista a Castrocaro.

Il 19 novembre Giovari pubblica Hit Parade.