Giordana Angi Siccome sei.

Nelle ultime settimane il profilo Instagram della cantautrice, già seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi, ha iniziato ad arricchirsi di nuove foto, tutte in bianco e nero, che annunciano l’uscita ormai imminente del nuovo singolo.

“Ho lavorato tanto su ogni dettagli ed è questa la canzone che voglio farvi ascoltare. Back to basics” ha scritto Giordana facendo intuire un ritorno ad atmosfere più cantautorali dopo l’esperimento pop Amami adesso lanciato prima dell’estate.

L’uscita del singolo è ormai imminente, si parla del 23 o del 30 ottobre sempre con Virgin Records / Universal Music Italia e spalleggiata da Maria De Filippi che crede molto in lei (nel corso dei Casting di Amici di quest’estate Giordana è stata spesso vista negli studi).

Il nuovo brano si intitola Siccome sei e, con un video postato sulla sua Instagram Tv, Giordana lo ha presentato così:

“Mentre corro non so mai dove vado

sento i piedi attaccarsi e staccarsi da terra

il respiro farsi fitto e gli occhi attingere da tutto

e i pensieri sono mille

la solitudine fa paura ma per me è un’esperienza essenziale

poi capita che mentre corri perdi la visuale

capita che hai il respiro affannato

capita che non sai più se continuare

se tornare indietro o fermarti

perché di fiato non ne hai più.

ma poi succede che davanti al mare tutto ritorno al suo posto

e mi sembra di avere il tempo di fare tutto

e voglio dedicarmi alla vita, a ciò che verrà

ed ho scelto le parole di questa canzone con la stessa attenzione

che userei con un coltello in giro per strada, con prudenza.

Dd ho capito che non sono ciò che vedo

sono sicuramente più simile a ciò che penso

e quest’attimo è così pieno, così eterno

che non riesco a non emozionarmi ora.“