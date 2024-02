Gio Evan dà il via al Fragile/Inossidabile Tour: una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili

Dopo l’uscita del suo ultimo album, “Ribellissimi“, per Capitol Records Italy (qui la nostra intervista), Gio Evan dà il via al “Fragile/Inossidabile Tour“, che lo ha già visto raddoppiare le date, registrando ben dieci sold-out a Crema, Lecce, Milano, Spoleto, Bologna, Torino ed entrambe le date romane e fiorentine.

“FRAGILE dalla radice latina FRAN\GERE, che si può rompere, frammento. Siamo nati per rompere, per rompere gli schemi, le righe, le abitudini, per essere un punto di rottura tra dizione e azione, per abbattere la tradizione del niente di nuovo e inaugurare il tutto di nuovissimo.

Nati per invertire la rotta e aggiustare nuovi mari, inventare oceani là dove è impossibile, immergerci in noi stessi là dove non consentito. Nati per prendere il largo mantenendoci stretti. Siamo nati per irrompere, per scrivere fuori dagli strabordi, per creare nuovi sfondi e, là dove i muri del mondo impediscono il passaggio agli uomini, siamo nati per sfondare, perché è urgente riunirci fra menti e riunirci frammenti”.

GIO EVAN, FRAGILE/INOSSIDABILE

Lo spettacolo è un’opera del tutto inedita, che prende forma attraverso monologhi, poesie, canzoni e gag, con le quali Gio Evan ci racconta la forza della fragilità inossidabile e lo spessore della finezza. Tra giochi di parole e concetti visionari, il funambolo Evan regala così una nuova prospettiva di vista, dichiarando che “Fragile/Inossidabile” è una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili.

GIO EVAN, FRAGILE/INOSSIDABILE: LE DATE DEL TOUR

21 febbraio – CREMA, Teatro San Domenico (PIENI ASSAI)

26 febbraio – MILANO, Teatro Lirico (PIENI ASSAI)

29 febbraio – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (PIENI ASSAI)

1 marzo – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (PIENI ASSAI)

3 marzo – LECCE, Teatro Apollo (PIENI ASSAI)

6 marzo – FIRENZE, Teatro Puccini (PIENI ASSAI)

11 marzo – NAPOLI, Teatro Acacia

12 marzo – SPOLETO (PG), Teatro Nuovo G. Menotti (PIENI ASSAI)

13 marzo – BOLOGNA, Teatro Duse (PIENI ASSAI)

14 marzo – ANCONA, Teatro delle Muse

18 marzo – FIRENZE, Teatro Puccini (PIENI ASSAI)

20 marzo – RAVENNA, Teatro Dante Alighieri

21 marzo -TRENTO, Auditorium Santa Chiara

22 marzo TORINO, Teatro della Concordia (PIENI ASSAI)

23 marzo -TORINO, Teatro della Concordia

28 marzo – BOLOGNA, Teatro Duse

Prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini, il “Fragile / Inossidabile Tour” è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

