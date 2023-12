Gino Paoli vs Elodie: “oggi emerge chi mostra il c**o”, “ci sono artisti che in privato sono m***e”

Gino Paoli vs Elodie, lo scontro che non ti aspetti e che arriva a sconquassare il gossip e la musica italiana da un giorno all’altro.

Qualche giorno fa è stata pubblicata un’intervista sul Corriere della Sera a Gino Paoli in cui il cantante ha detto cose abbastanza pesanti nei confronti della nuova generazione di artiste italiane:

“Ieri avevamo Mina e Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo.

Questo è quello che succede oggi, dove non è importante quanto una sia brava a cantare, l’importante è essere gradevoli e apparentemente accettabili. Seguendo questo tipo di mentalità, credo che Lucio Dalla non sarebbe mai diventato Lucio Dalla”.

Una delle tante cose dette e che troviamo anche scritte nella sua autobiografia Cosa Farò Da Grande, in cui racconta aneddoti e fa paragoni tra passato e presente.

“…è tutto apparenza, oggi peggio di ieri” ha tuonato ad Aldo Cazzullo ma non ha fatto nomi o cognomi, ergo tutt* sono dentro e tutt* sono fuori da questo ragionamento.

gino paoli vs elodie, la risposta della popstar

Lette queste parole, la N.1 del pop italiano di questi ultimi due anni Elodie non ha trattenuto i pensieri e li ha messi nero su bianco su X, l’ex Twitter:

“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me**e, è così. Io preferisco essere una bella persona”

Anche in questo non sono stati scritti nomi o cognomi ma appare limpido che il riferimento sia a quanto detto da Gino Paoli per un motivo molto semplice.

Elodie, ultimamente, è stata aspramente criticata da una fetta di pubblico mainstream per le sue scelte (assolutamente libere nella forma e nella sostanza, ma evidentemente non per tutti) stilistiche.

Molti le contestano il fatto di indossare ai suoi concerti outfit non ritenuti consoni, di prestare più attenzione all’abbigliamento e di non dare lo stesso peso alla voce e alle canzoni.

Critiche sempre rispedite al mittente con eleganza e garbo dalla cantante, sempre onesta dal giorno zero nel dire che nessuno le impedirà mai di scegliere cosa indossare e cosa fare.

Proprio a causa di tutto questo marasma, di questo botta e risposta velato, è nato lo scontro improvviso tra titani Gino Paoli vs Elodie che, però, non ha ancora trovato un vincitore.

ARRIVA LA CONTRORISPOSTA DI GINO PAOLI

Nel frattempo è anche arrivata una contro-risposta da parte dell’autore di capolavori come Il Cielo In Una Stanza:

“Forse è stato interpretato male quello che dicevo. Quello che intendo è che più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. L’apparenza paga e la sostanza no”

Parole pronunciate da Paoli al Gr1 Rai nelle ultime ore e che hanno riacceso i riflettori su uno scambio che adesso passa di nuovo a Elodie.

Arriverà una seconda risposta anche da parte della cantante romana o possiamo considerare chiusa la questione?