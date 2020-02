In Copertina

Classifica Spotify Settimana #8: guidano Diodato, Pinguini e Fasma

La classifica Spotify premia ancora Sanremo, dimostrando una forte affezione del pubblico nei confronti dei brani del Festival. Con più di una sorpresa.

Sei anni di All Music Italia. Editoriale di Laura Pausini

Il 22 febbraio 2014 appariva in rete il primo articolo di All Music Italia.

Amici 19 parte il 28 febbraio il serale. Ecco le ultime indiscrezioni e i ragazzi in gara

Scelti i dieci giovani artisti, tra cantanti e ballerini, che si contenderanno la vittoria nella 19esima edizione del programma.

Classifiche di vendita FIMI settimana 8: I Me contro te fermano Gabbani, Lamborghini e Diodato

Ben 7 singoli del Festival rimangono nella Top 10 di consumo rilevata da FIMI/GfK.

Achille Idol prende il sopravvento e annuncia "Achille Lauro Tour 2020" (date e biglietti)

Raddoppia la data di Roma e si aggiungono nuovi appuntamenti in giro per l'Italia.

Classifica Radio Earone Settimana #8: Elodie guida un podio tutto sanremese

La classifica radio Earone di questa settimana premia i brani di Sanremo. Sono ben 6 i pezzi reduci da Sanremo presenti nella Top Ten.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 21 febbraio

Enrico Ruggeri, Young Signorino, Ghemon e tanti, ma proprio tanti, artisti emergenti.

Morgan: la verità sulla partitura insuonabile dall'orchestra e sull'esecuzione dalla D'Urso

Il Maestro Valeriano Chiaravalle svela nuovi dettagli sull'arrangiamento di Morgan per la cover di Endrigo ma non solo, da un filmato di Red Ronnie.

Michele Bravi è pronto a tornare... "La Geografia del buio" è il nuovo album

A tre anni di distanza da "Anime di carta" il cantautore è pronto a tornare con un disco che è un viaggio in un labirinto alla ricerca della luce.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Intervista a Frey: “La mia parte più inconscia è portata all'esterno con le canzoni”

E' uscito "Baci nel Vento", il nuovo album della cantautrice cremonese Frey. Un vero e proprio dialogo bipolare, che si snoda in 8 capitoli.

Videointervista a Egreen: “Il mio secondo tempo è già in cantiere!”

E' uscito "Fine Primo Tempo", il nuovo album di Egreen che chiude idealmente una fase della carriera del rapper e già ne apre una nuova.

Videointervista a Simona Molinari: “Ho pensato di smettere, ma non è stato possibile!”

Il 2020 è l'anno della rinascita per Simona Molinari. Dopo l'ottima performance sanremese a fianco di Raphael Gualazzi, è tutto pronto per un ritorno in grande stile.

Videointervista a Piero Pelù: “Non devo celebrare niente, ma solo festeggiare”

E' uscito "Pugili Fragili", il nuovo album di Piero Pelù. Un viaggio musicale in cui si nota la forte contaminazione tra rock ed elettronica.

Videointervista a Dj Jad e Wlady: "Stiamo realizzando un album... contaminato!"

E' uscito "Rompe", il nuovo singolo di Dj Jad e Wlady, che per l'occasione hanno coinvolto la star colombiana Joy Santos. Aspettando l'album che promette di sorprendere!.

Intervista a Edwyn Roberts: "Sono concentrato sul mio percorso autorale ma mi sento anche pronto per Sanremo..."

Edwyn è co-autore di "Fai rumore", brano vincitore del 70esimo Festival di Sanremo. Con lui parliamo del suo percorso d'autore, di quello da cantautore e del sogno ancora nel cassetto.

Videointervista a Mameli: "Sono in una fase in cui sto imparando un sacco di cose"

"Non ci sei più" è il nuovo singolo di Mameli, che anticipa l'album che vedrà la luce nel 2020. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto. .

Oggi, 22 febbraio 2020, All Music Italia compie sei anni.Da quel 22 febbraio del 2014 sono passati oltre 16.000 articoli, più di 1.300 videointerviste, migliaia di approfondimenti su artisti emergenti, più di 100.000 follower sui canali social e 3 milioni di visualizzazioni dei nostri video su YouTube.Il tutto grazie al lavoro del sottoscritto ma, soprattutto,...

Coronavirus: i concerti si faranno?

Concerti e coronavirus: cosa succede?In questo clima di ansia generale, c'è chi pensa alle cose normali, ma con un po' di preoccupazione in più del.

Gigliola Cinquetti torna all'Eurovision Song Contest. Sarà ospite della finale di Rotterdam

Gigliola Cinquetti tornerà all'Eurovision Song Contest. Sarà, infatti. ospite della serata finale a 56 anni dalla vittoria di Copenhagen e a 46 dal secondo posto alle spalle degli Abba.

"Insolito Battisti" in prima serata su Rai 3 uno special sul cantautore

Il docufilm è realizzato da Indigostories con la regia di Giorgio Verdelli.

Gigi D'Alessio si prepara per il "Noi due tour 2020 – A gentile richiesta"

Gli spettatori in platea comporranno la scaletta di ogni concerto.

A Tutti Piace Fred: fuori il cofanetto per ricordare Buscaglione a 60 anni dalla morte

E' uscito A Tutti Piace Fred, il cofanetto di 5 cd che celebra la breve carriera di Fred Buscaglione, scomparso prematuramente nel 1960 in seguito a un incidente stradale.

Young Signorino "Rockstar Mai" è il singolo che anticipa il primo album (testo e audio)

Il controverso artista in questo nuovo brano punta l'attenzione sul lato oscuro della popolarità.

Una storia da cantare. Seconda puntata dedicata a Mina, ecco tutti gli ospiti

Mietta, Piero Pelù, Mondo Marcio, Arisa, Irene Grandi, Tosca. Tanti ospiti, molto diversi tra loro, per omaggiare la Tigre di Cremona.

Francesca Michielin presenta GANGE e si prepara al duetto con i Coma_cose (video)

La cantautrice ha scelto un modo molto particolare per presentare il suo nuovo album. In vendita, per solo 48 ore, i biglietti per il secondo appuntamento.

Baby K torna in veste femme fatale con il singolo "Buenos Aires"

Nel brano la storia di una donna ferita che mostra come le fragilità spesso possano rendere l’essere umano più forte e determinato.

Galeffi "Settebello" è il titolo del nuovo album in arrivo a marzo

L'album, già anticipato da tre singoli, sarà lanciato con il brano omonimo.

Daniel unisce reggaeton, dance e suoni tribali, nel nuovo singolo "Gonna" (testo e audio)

Dopo il successo degli ultimi due singoli il giovane artista si conferma il principe del reggaeton italiano.

La Rappresentante Di Lista: in partenza il tour tra sold out e nuove date

Dopo gli ottimi riscontri ricevuti per la loro partecipazione al Festival di Sanremo in veste di ospiti di Rancore e Dardust, è tutto pronto per il nuovo tour de La Rappresentante di Lista.

Fausto Leali: dopo Sanremo un tour che lo porterà... in Australia e...

Dopo essere tornato sul palco di Sanremo in qualità di ospite di Michele Zarrillo, Fausto Leali si sta preparando per un tour teatrale che toccherà anche l'Australia!.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 21 febbraio

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 21 febbraio

Benji & Fede è finita! C'eravamo tanto amati... e poi?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

