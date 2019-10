Gianni Morandi torna a casa. Questo il filo conduttore e il tema che ha spinto gli organizzatori a organizzare il tour del cantautore emiliano nella sua Bologna.

Ora, a una decina di giorni dall’esordio, sono state annunciate cinque nuove date previste per gennaio 2020, sempre al Teatro Duse di Bologna (Ne abbiamo parlato Qui).

“Sono molto felice e anche un po’ sorpreso per l’entusiasmo e l’affetto che il pubblico sta dimostrando per i miei concerti al Teatro Duse di Bologna. Dicono che nessuno sia profeta in patria, ma stavolta pare proprio che non sia così. A tutto questo calore vorrei rispondere con un brano inedito da portare sul palco di ‘Stasera gioco in casa’, ci sto lavorando e spero di riuscirci”.

Queste le parole di Gianni Morandi per annunciare le cinque nuove date, in calendario il 4, 11, 12, 25 e 26 gennaio 2020. Salgono così a ventuno le date del tour acustico Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni.

Sul palco Gianni Morandi sarà accompagnato da due musicisti: Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

Lo spettacolo cambierà ogni volta e coinvolgerà gli spettatori che, nella seconda parte della serata, potranno chiedere a Gianni di cantare i brani che più amano, scegliendo da un repertorio che comprende oltre 600 canzoni.

“I concerti di Gianni stanno suscitando una vera e propria euforia, di fronte alle crescenti richieste che arrivano dal pubblico, anche da quello estero e perfino d’Oltreoceano, abbiamo chiesto a Gianni di prolungare il progetto. ‘Stasera gioco in casa’ sarà una lunga emozione, una grande festa in onore di un artista che, con il suo incontenibile talento e la sua grande umanità, si conferma un’icona della musica italiana nel mondo”.

Queste le parole di Walter Mramor, Presidente del cda del Teatro Duse di Bologna.

GIANNI MORANDI – STASERA GIOCO IN CASA – UNA VITA DI CANZONI – LE DATE

01 Novembre 2019 – ore 21

02 Novembre 2019 – ore 21

03 Novembre 2019 – ore 16

07 Novembre 2019 – ore 21

14 Novembre 2019 – ore 21

21 Novembre 2019 – ore 21

28 Novembre 2019 – ore 21

05 Dicembre 2019 – ore 21

12 Dicembre 2019 – ore 21

20 Dicembre 2019 – ore 21

21 Dicembre 2019 – ore 21

22 Dicembre 2019 – ore 16

26 Dicembre 2019 – ore 17

29 Dicembre 2019 – ore 16

31 Dicembre 2019 – ore 21.30

03 Gennaio 2020 – ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

11 Gennaio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

12 Gennaio 2020 – ore 16 – NUOVA DATA

25 Gennaio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

26 Gennaio 2020 – ore 16 – NUOVA DATA

Foto di Angelo Trani