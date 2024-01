Gianna Nannini rompe il “Silenzio” con il suo nuovo singolo

Gianna Nannini, “Silenzio“: significato del testo del nuovo singolo

A distanza di cinque anni dal suo ultimo progetto discografico, Gianna Nannini torna con “Silenzio” (Columbia Records/ Sony Music Italy), il nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 gennaio.

Il brano anticipa il nuovo album dell’artista, in arrivo in primavera, ma anche un film di prossima uscita e un tour internazionale, distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, che vedrà Gianna Nannini riabbracciare finalmente il suo pubblico.

gianna nannini, “silenzio”: significato del brano

“Silenzio” è una profonda riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che, alla fine di una relazione, trovano rifugio soltanto nell’introspezione.

Musicalmente parlando, invece, l’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello.

Nessuno ha colpe. Si è soli in un dolore costante, che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”.

gianna nannini, “silenzio”: testo del brano

Parlami d’amore

Cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto, sento

Siamo nelle sole

Nelle lacrime che scendono

Quello che non ho

È amarti un po’

È un bacio nel silenzio

(Silenzio)

Quello che non so

È mandarti via

Sei qui nel mio silenzio

(Silenzio)

(Silenzio)

Tutto quel casino

Tutta quella gente

Noi ci siamo persi

E ritrovati sempre

Parlami d’amore

Senza più parole

Oppure questa luna

È lì per niente

Quello che non ho

È amarti un po’

È un bacio nel silenzio

(Silenzio)

Quello che non so

È mandarti via

Sei tu nel mio silenzio

(Silenzio)

Ora che siamo soli, non è vero

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa

Ognuno ha il suo dolore

(Silenzio, silenzio)

Quello che non ho

Ora lo so

Sei tu nel mio silenzio

(Silenzio)

Quello che non so

È mandarti via

Sei qui nel mio silenzio

(Silenzio)

Forse è soltanto questo che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa

Ognuno ha il suo dolore

Forse che siamo soli non è vero

Ora è la volta buona che ci credo

E se mi baci adesso

Non ti lascio andare via

(Silenzio)

Sei tu il mio silenzio

Gianna Nannini, Sei nell’anima tour – european leg: le date

25 novembre – ZURIGO , Hallenstadion

, Hallenstadion 28 novembre – MONACO , Olympiahalle

, Olympiahalle 14 dicembre – FIRENZE , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 17 dicembre – MILANO , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 21 dicembre – ROMA, Palazzo dello Sport

La Presale Fan Club sarà disponibile a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 10 gennaio. Per la General Sale bisognerà invece attendere le ore 11.00 di venerdì 12 gennaio. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.friendsandpartners.it.