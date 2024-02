In attesa del docufilm Gianna Nannini annuncia “Sei nell’anima”, il nuovo disco di inediti

Nelle scorse settimane Gianna Nannini è tornata sul mercato musicale con un nuovo singolo, “Silenzio“. Ora la cantautrice più rock del panorama musicale italiano annuncia la data di uscita del nuovo disco di inediti intitolato come una delle sue grandi hit, “Sei nell’anima“.

“Sei nell’anima” oltre ad essere il titolo del brano che a metà degli anni 2000 ha riportato al grande successo Gianna Nannini e quello del nuovo disco, è anche il nome di un progetto artistico più ampio che comprende un tour e un docufilm disponibile su Netflix dal 2 maggio in cui viene ripercorsa la carriera della rocker.

Gianna Nannini nuovo album, tour e docufilm e tour

Sono passati cinque anni dall’uscita dell’ultimo progetto discografico della Nannini. Il 22 marzo arriveranno nei negozi di dischi e sulle piattaforme streaming 12 nuove canzoni con sonorità più vicine al soul, allo stato d’anima.

“Sei nell’anima” è un concept album con cui la rockeuse italiana per antonomasia ha scelto di condividere con il suo pubblico una nuova missione in musica: donare se stessa attraverso dodici tracce inedite che sprigionano il suo personalissimo essere nell’anima, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato.

Questa la tracklist del disco in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy:

**** Silenzio Io voglio te Lento lontano Filo spinato Tutta la vita Il buio nei miei occhi (I’d rather go blind) Bang Maledetta confusione Ciao è meglio di goodbye Stupida emozione Mi mancava una canzone che parlasse di te

Il nuovo album sarà disponibile in presave e preorder in tre versioni vinile (vinile nero, vinile bianco autografato in esclusiva su Amazon.it, vinile grigio autografato e numerato in esclusiva solo sullo store Sony Music) e CD (con una versione autografata in esclusiva per LaFeltrinelli).

Il ritorno live di Gianna Nannini partirà dall’estero con un tour internazionale, “Sei nell’anima tour – European Leg“, distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys. Queste le date delle 5 grandi anteprime europee:

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

17 dicembre – Milano – Forum

21 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport

