Giaime: in arrivo il nuovo singolo “Fammi sorridere”, un brano con un doppio significato

Fuori da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Giaime, “Fammi sorridere“, in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe.

Il brano mostra una nuova sfaccettatura del rapper, ed ha un doppio significato: “Fammi sorridere” non è inteso solo come qualcosa di positivo ma anche come forma di dipendenza in un rapporto tossico.

“Le strofe sono una metafora per raccontare il mio stato d’animo da diversi punti di vista, il mio stato attuale di vita e carriera. La produzione è affidata nuovamente a Smookid e 4Thenight e credo sia uno dei più bei beats che abbiano prodotto insieme.” racconta il rapper.

“Grazie alla vibes dei suoni utilizzati, ho inconsciamente tirato fuori una parte di me che appartiene a un periodo precedente, in particolare si riallaccia ad una canzone che ho scritto nel 2019, “Mi Ami o No“.” conclude l’artista.

Giaime pubblica il suo primo album in studio, “Blue Magic“, nel 2013 a soli 18 anni, mentre il secondo, dal titolo “Figlio Maschio“, esce nel 2021 e vede al suo interno collaborazioni con nomi di spicco del panorama italiano come Guè, Jake La Furia, Nashley, Rose Villain e Chadia Rodriguez. Dopo una pausa di quasi due anni torna nel 2023 con i singoli “Storia” e “Diamanti“, mentre quest’anno escono “Instabile“, “Giungla” e “Santorini“.

Clicca qui per preordinare “Fammi sorridere“, il nuovo singolo di Giaime.

Foto di copertina di M. Belloni