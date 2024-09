Giaime: “Santorini” è il luogo di un amore estivo fulmineo

Il rapper milanese Giaime torna con un nuovo singolo, Santorini, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 settembre 2024. Il brano, in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe, fa seguito a Giungla, pubblicato il 7 giugno scorso.

Santorini, prodotto da Smookid e 4thenight, racconta una storia d’immaginazione: l’amore fulmineo e platonico di una notte.

L’isola è chiamata a rappresentare un luogo di villeggiatura estiva, dove da bambini e adolescenti si trascorrono ciclicamente le ferie estive. Quel luogo, per qualche settimana, diventa un’altra “casa”, dove staccare dalla frenesia della quotidianità e, al tempo stesso, costruire una vita alternativa fatta di amici diversi e nuovi incontri.

Nel brano, Giaime si innamora di una ragazza, senza conoscere nulla di lei. Vive in modo appassionato ciò che questo rapporto può dargli. Si accorge però di essere andato incontro ad un abbandono. Nella seconda parte della canzone emerge la sensazione di aver sbagliato di nuovo. L’artista torna alla realtà e alla quotidianità, rappresentate da una “giungla” di cemento.

Santorini racchiude le sensazioni e gli umori di un periodo specifico dell’anno, che coincide con la fine delle vacanze e il ritorno alla vita normale. C’è il distacco dal luogo di villeggiatura, che è diventato per un po’ una nuova “casa”. Ed ancora, c’è la malinconia da inizio anno scolastico o da inizio lavoro dopo l’estate. C’è il dispiacere di dover salutare amici, familiari o amori che non si rivedranno più per il resto dell’anno.