Giaime, nel nuovo singolo “Giungla” la spensieratezza degli esordi

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 giugno in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe, “Giungla” è il nuovo singolo di Giaime, frutto di un rinnovamento artistico che arriva dopo anni di silenzio.

Ed ecco che il brano nasce a marzo, quando il rapper decide di dare una nuova luce a quella parte più libera, leggera, scanzonata e ironica che agli occhi del pubblico era stata messa da parte.

Dopo aver raccontato la sua parte più complessa e profonda in ” Storia“, “Diamanti” e “Instabile” – singoli pubblicati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 – Giaime torna così con un brano in cui dimostra di aver superato alcuni episodi della sua vita personale e di aver ritrovato la spensieratezza degli esordi.

Prodotto da Smookid e 4TheNight, “Giungla” ripesca infine nel linguaggio e negli stilemi del rap, attingendo a riferimenti espliciti e scanzonati tipici della cultura street, che Giaime fa suoi con ironia ed efficacia.

TESTO

4thenight

¿Smookid, qué es lo que pasa?

Baby, scusa (Baby, scusa)

Se apro gli occhi e sono ancora nella giungla (Nella giungla)

Tutti i giorni siamo soli nella culla (Yeah)

Ma quando ti muovi, fanno i cori come in curva (Come in curva)

Niente occhi, solo tu sei la mia cura

Baby, fai paura come una pistola carica

In giro fai la dura però in fondo sei simpatica

Prima lo vuoi forte, poi ce la fumiamo in macchina

Ti svelo la tattica, il segreto di Fatima

Diglielo al tuo tipo di lasciarti un po’ per noi

Che alla tipe per bene gli piacciono i bad boy

Make noise quando siamo in stanza

Con te ne è valsa la pena come Plaza, baila morena

Mhm, sei il mio pasticcino

Se non ti vengo dentro, è un infanticidio

Sono con i gangster nel club che chillo

Mando questi rapper al domicilio

Baby, scusa (Baby, scusa)

Se apro gli occhi e sono ancora nella giungla (Nella giungla)

Tutti i giorni siamo soli nella culla (Yeah)

Ma quando ti muovi, fanno i cori come in curva (Come in curva)

Niente occhi, solo tu sei la mia cura (Mhm)

Ti pagherei se lo facessi di mestiere (Di mestiere)

Penso a quei days quando non stavo tanto bene (Non stavo bene)

Ma ora che ci sei non ho più nulla da temere (Baby)

Una di ‘ste sere (Yeah, yeah)

Resti nuda, il resto è noia, la cumbia della troia

Chiamami come il pusher quando ne vuoi ancora

Togliti tutto, soprattutto la vergogna

Sei bipolare, quando scopi sembra un’orgia

Una notte sembra un’ora, so che ne vuoi ancora

Per una storia io la vedo nera come Kodak

Nella tua storia sono Christopher Nolan

Però se mi tradisci solo Cristo perdona, io no

Baby, scusa (Baby, scusa)

Se apro gli occhi e sono ancora nella giungla (Nella giungla)

Tutti i giorni siamo soli nella culla (Yeah)

Ma quando ti muovi, fanno i cori come in curva (Come in curva)

Niente occhi, solo tu sei la mia cura

GIAIME, “GIUNGLA”

Giaime conta attualmente oltre 475 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “Fiori” con poco più di 45 milioni di stream. Seguono “Mi Ami o No” feat Capo Plaza con 42 milioni 600 mila stream e “Parola” feat Lazza ed Emis Killa con oltre 38 milioni di stream.