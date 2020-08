E’ uscito per Sony Music il nuovo brano di Giaime Gimmi Andryx 2020, prodotto da Andry The Hitmaker. Si tratta del nuovo capitolo di una saga che ha preso il via nel 2018 e che oggi è arricchito di un nuovo tassello.

Nelle scorse settimane Giaime ha ottenuto il disco di platino per Fiori (brano realizzato con Andry The Hitmaker & Lazza) e l’oro con Parola (con Lazza & Emis Killa feat. Andry The Hitmaker).

Gimmi Andryx è il nome ispirato al leggendario cantautore statunitense Jimi Hendrix e nato dalla fusione di Giaime e Andry.

Dopo una pausa nel 2019, a due anni dall’ultimo episodio del progetto Gimmi Andryx, pubblicato nel 2018, si aggiunge così un nuovo tassello alla saga inedita portata avanti da Giaime e Andry The Hitmaker.

Il brano si apre con le stesse parole che riecheggiano nei capitoli precedenti.

“Time now for a little bit of electric church music.”

GIAIME GIMMI ANDRYX 2020

Le tre prove di Gimmi Andryx del 2017 e le due del 2018 hanno mostrato Giaime sempre in una versione differente. Unico filo conduttore l’idea di unire il rap all’universo cinematografico.

I videoclip sono infatti girati come se fossero brevi film dal mood gangsta, in cui sono state riadattate scene tratte da Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese o Scarface di Brian De Palma.

Protagonisti lo stesso Giaime e altri colleghi del mondo rap. Una formula vincente che ha incuriosito e tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Anche in questo nuovo capitolo il brano è diviso in due parti quasi opposte per attitudine e sonorità.

Nella prima i suoni latini e reggaeton entrano quasi in contrasto con il mood malinconico che traspare dal testo e dalla melodia, creando un’atmosfera avvolgente che lascia spazio all’immaginazione. Nella seconda c’è un cambio nel flow di Giaime, che si incastra perfettamente con il beat di Andry.