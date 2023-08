Gabry Ponte dopo Milano e Torino sarà a Roma per festeggiare live i suoi 25 anni di carriera

Quest’anno uno degli artisti italiani più ascoltati nel mondo, Gabry Ponte, festeggia 25 anni di carriera e per l’occasione sono stati annunciati nelle scorse settimane due grandi eventi live a cui ora si aggiunge un nuovo importante appuntamento a Roma.

L’artista è reduce dalla firma di un nuovo contratto discografico con la Warner Music Italy con cui ha lanciato di recente il singolo “One By One” con Kristine Bogan, in arte Hosanna, cantautrice, vocalist e Producer statunitense di base a Berlino.

Tornando ai live il primo concerto evento, quello al Mediolanum Forum di Milano previsto per il 27 gennaio, è andato sold out a cinque mesi dalla data. Subito è stato aggiunta in calendario una seconda data nel nord Italia, questa volta a Torino. Anche le vendite di questo nuovo appuntamento, in calendario per il 2 marzo, stanno andando molto bene

Ora le date triplicano con un un nuovo show a Roma. Gabry Ponte si esibirà nella capitale con una date in cartellone al Rock in Roma 2024, sabato 15 giugno.

I biglietti per la data di Roma sono già disponibili. Ricordiamo che i live dell’artista sono prodotti e organizzati da Live Nation.







Foto di copertina di Alessandro Treves