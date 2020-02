Fumè: il singolo Immenso è dedicato all’amore che resta per sempre

Fumè lancia il nuovo singolo Immenso, disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme streaming dal 31 gennaio 2020. La canzone rappresenta il terzo capitolo di X Amore, facendo seguito al singolo d’esordio Cosa te ne vai a fare e al brano Clown.

Il testo di Immenso è stato scritto da Fumè, mentre la musica vede la collaborazione di Wago. La produzione è di Dod e Fumè; mix e master sono a cura di Walter Babbini.

Anche in questo singolo, come nei precedenti, Fumè si concentra sulla dimensione relazionale che lega due persone che vogliono stare insieme. La freschezza del beat accompagna un testo che tratta tematiche sempre attuali, trascinando l’ascoltatore in un loop di immagini che evocano situazioni diverse ma correlate fra loro.

Immenso nelle parole dell’artista

Il cantante descrive così il tema di Immenso: “Ci accorgiamo delle persone solo quando non ci sono più. Tutta la rabbia cade giù a picco, sbocciano solo bei ricordi. Riusciamo a ricordare solo le cose belle di una relazione passata, vorremmo provare a dimenticare pensando a quello che non andava, ma senza successo. Mi aveva promesso che sarebbe andato tutto bene. L’amore rimane per sempre, l’amore è come l’Immenso“.

Fumè – Immenso – Video