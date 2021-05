Fulminacci: svelate le prime date estive della tournée Tante Care Cose Tour

Fulminacci Tante Care Cose Tour

Dopo aver conquistato un pubblico diverso e ancor più ampio grazie al Festival di Sanremo, ora Fulminacci è pronto per tornare in quella che è la sua dimensione più congeniale, ovvero il palco.

Il cantautore, che già aveva annunciato il tour nei club che prenderà il via a marzo 2022, suonerà in giro per l’Italia anche quest’estate.

L’annuncio, con un pizzico di ironia, arriva direttamente dalle sue pagine social.

“Ques’estate porterò in giro Tante care cose per l’Italia: una manciata di concerti speciali, spesso intimi e sempre in sicurezza. Le prime tre sono queste ma ce ne saranno altre, ovviamente in città diverse da quelle dei club dell’anno prossimo, già annunciate.

Il 20 Giugno sarò a Bolzano (Prati in Arena), il 18 Luglio a Bitonto (Luce Festival) e il 5 Agosto a Treviso (Suoni di marca). I posti non sono grandi e ci sono pochi biglietti. Per chiudere immaginati una frase ad effetto che a me non viene in mente.”