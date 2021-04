Fulminacci Tour Club 2022: per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album “Tante Care Cose”

A un anno dalla partecipazione al Festival di Sanremo, prenderà il via Fulminacci Tour Club 2022, la tournèe con cui il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Tante Care Cose (Maciste Dischi / Artist First).

L’artista, dopo aver presentato sul palco dell’Ariston il brano Santa Marinella, con il nuovo album ha esordito al quinto posto della classifica di vendita Fimi.

“Non vedo l’ora. Manca un po’ ma neanche troppo. Almeno è tutto vero. 9 concerti, due dischi da suonare e qualche sorpresa. Quest’estate farò comunque qualche data: molto più intima e in posti diversi. Ma questa è un’altra storia. Tante care cose.”

Questo il messaggio postato da Fulminacci sui social.

FULMINACCI TOUR CLUB 2022

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’angelo (TE) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel

I biglietti del Fulminacci Tour Club 2022 saranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da martedì 6 aprile alle ore 11.00 e nei punti vendita a partire dalle ore 11.00 di martedì 13 aprile.

A questo punto, visto che al primo live nei club mancano più di 11 mesi, non ci resta che attendere l’annuncio dei prossimi concerti estivi.

Foto di Filiberto Signorello

