Francesco Renga: annullato per motivi tecnico organizzativi il tour europeo

Il 13 maggio avrebbe dovuto prendere il via da Bruxelles il tour europeo di Francesco Renga, 4 date in giro per il vecchio continente che avrebbero permesso all’artista bresciano di portare la buona musica italiana anche al di fuori dei nostri confini.

Qualche settimana fa Francesco Renga aveva postato sui social un messaggio in cui esprimeva tutto il suo entusiasmo per l’imminente partenza del tour.

“Tra esattamente 3 mesi inizia il mio tour europeo con prima tappa Bruxelles!

E nonostante l’espressione nella foto…

Non vedo l’ora”

E invece,,,

FRANCESCO RENGA – IL COMUNICATO UFFICIALE DI F&P

E’ apparso sul sito ufficiale di Friends & Partner il comunicato ufficiale sull’annullamento del tour europeo di Francesco Renga.

“A causa di motivi tecnico organizzativi totalmente indipendenti dall’artista, il tour europeo di Francesco Renga è posticipato a data da destinarsi. Queste le date coinvolte:

Bruxelles, 13 maggio

Parigi, 15 maggio

Londra, 16 maggio

Madrid, 18 maggio I biglietti acquistati non saranno validi per date future.

Il rimborso va richiesto entro la data dello show per cui è stato acquistato il biglietto.”

FRANCESCO RENGA

E’ passato poco più di un anno dalla poco fortunata partecipazione di Renga al 69° Festival di Sanremo (Qui la nostra videointervista) a cui seguì l’uscita dell’album L’Altra Metà (Qui la nostra presentazione).

Lo scorso sabato l’artista è stato ospite di Una Storia da Cantare, lo show musicale in onda su Raiuno nella prima serata del sabato in quell’occasione dedicato a Mina.

L’Altra Metà Tour 2019, invece, si è chiusa il 23 dicembre a Cagliari, dopo numerose date su e giù per la penisola.