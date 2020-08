Si è svolta ad Alba, tra gli eventi della rassegna Grazie organizzata da Collisioni, una nuova tappa della tournée estiva di Francesco Gabbani Inedito Acustico.

Un concerto che si può definire come un racconto sentito, sincero. Un viaggio temporale dagli esordi al successo di Amen, Occidentali’s Karma e Viceversa ricco di aneddoti e suggestioni. Un percorso in cui il cantautore si è mostrato per ciò che è: un uomo con una grande passione per la musica che ora può vivere del suo lavoro, emoziona e fa riflettere, ma anche divertire con tutto ciò che scrive.

Il concerto è stato preceduto da una intervista con il giornalista Ernesto Assante, che ha parlato con Francesco Gabbani anche del difficile periodo che abbiamo vissuto.

“Io abito in un luogo immerso nel verde. Il mio lockdown non è stato cosi diverso rispetto al momento in cui scelgo di stare a casa. Con la quarantena è cambiato il mio approccio con i social. Anche se un concerto non potrà mai essere sostituito da un live in streaming. Senza pubblico manca una componente fondamentale. Non c’è quel necessario interscambio di emozioni.”

Successivamente l’opening è stato affidato al cantautore Mox che ha aperto il campo a un concerto insolito. Un dialogo tra il cantautore e la voce della coscienza David De Filippi.

INEDITO ACUSTICO

Il concerto Inedito Acustico di Francesco Gabbani ha presto il via tra sensazioni, suggestioni e momenti di vita vera che l’artista ha attraversato in 38 anni di gioie, dolori, disillusioni, successi e smarrimenti. Situazioni che hanno contribuito a costruire la personalità di un uomo vero, sincero, che canta ciò in cui crede senza mai risultare artificiale o artificioso.

Uno scambio di battute, ricordi e anche aneddoti tra l’amico Fritz (l’alter ego del cantautore) e quella voce interiore che permette di restare sempre con i piedi per terra, con quell’atteggiamento puro di chi è curioso, intraprendente, ma ha quell’ironia che gli permette di non prendersi troppo sul serio.

Un uomo tra gli uomini che cerca la verità senza preconcetti, che ha costruito uno spettacolo in un momento difficile mettendo in scena sé stesso nella maniera più naturale, dal quale poi emerge un rapporto con il pubblico che si caratterizza per una trasparenza emozionale non convenzionale, ma autentica.

“Non credo ancora di avercela fatta, ma mi sento privilegiato!”

Un privilegiato che arriva al cuore, sa divertire e coinvolgere. Un artista che dimostra ogni giorno di più di essersi costruito un’identità musicale precisa e sfaccettata e che dal vivo dimostra di essere a proprio agio grazia a un pubblico, come quello di Alba, attento ed entusiasta.

“Volevo suonare!!! Ho fatto il primo passo per tornare alla normalità accontentandomi” Non dimentichiamoci che… stiamo facendo la storia!”

Sul palco con Francesco Gabbani ci sono: Davide Cipo Cipollini (Chitarra acustica), Giacomo Spagnoli (Basso), Lorenzo Bertelloni (Pianoforte e direzione musicale) e Filippo Gabbani (Batteria).

Il tour ora proseguirà con alcune date ad agosto ed altre a settembre (Qui il calendario). E’ questo il modo per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani dell’album Viceversa, uscito dopo il Festival di Sanremo e che, come dice lo stesso cantautore, è più che adatto al momento che abbiamo vissuto, descrivendo il rapporto tra l’individuo e la collettività. Un disco che ha ancora molto da esprimere.

FRANCESCO GABBANI – SCALETTA

Ecco la scaletta dei brani interpretati da Gabbani.

L’Amico Fritz

Sweet Home Chicago

Clandestino

I dischi non si suonano

Immenso

Amen

Eternamente Ora

Foglie al gelo

Occidentali’s Karma

Tra le granite e le granate

La mia versione dei ricordi

Viceversa

Shambola

Cinesi

Einstein

Il sudore ci appiccica

Foto di Maryon Pessina