Francesco Baccini riprende il titolo del suo lavoro discografico più venduto e torna con Nomi e cognomi2, un album di inediti da solista che mancava dal 2007. Il disco, uscito venerdì 30 ottobre per Azzurra Music in CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali, raccoglie tredici brani.

Ad accompagnare l’uscita arriva in radio il singolo Tiziano Terzani, dopo i quattro che hanno anticipato il progetto, tra i quali Matilde Lorenzi e Franco Califano. Il disco si può acquistare anche sul sito di Azzurra Shop.

Francesco Baccini e l’idea di Nomi e cognomi2

A trentaquattro anni da Nomi e cognomi, diventato un disco di culto, Baccini ne riprende l’idea: dare a ogni canzone il nome del suo protagonista, reale o immaginario, per costruire un nuovo racconto del presente. Si va da Tiziano Terzani a Lupin, da Don Gallo a Freak Antoni.

Tra i personaggi di fantasia c’è Pino Mirella, il poeta di periferia della storia di Margherita Baldacci, che oggi prende la parola in una parodia trap.

Baccini: “Avrei potuto scrivere canzoni sui personaggi che occupano oggi la scena mediatica, finendo però per regalare loro altra attenzione, no grazie. Non ho nessuna voglia di consegnare alla durata di una canzone il nome di qualcuno che non ritengo meriti di durare.”

E aggiunge: “Oggi preferisco parlare di persone e idee che mi stanno a cuore per raccontare qualcosa del mondo in cui viviamo e di come lo vedo io. Anche scegliere chi ricordare e chi lasciare fuori la dice lunga su come la penso.”

L’album è stato registrato in presa diretta con venticinque musicisti e oltre trenta strumenti, e attraversa rock, ballate e ritmi latini, fino alle incursioni nel rap e nella trap. Accanto a pianoforte, chitarre, archi e fiati compaiono timbri meno consueti, come il piano Fender, l’organo Hammond, il sousaphone e il kazoo.

La tracklist di Nomi e cognomi2

Gli arrangiamenti orchestrali sono di Mauro Ottolini. In seguito sarà pubblicato un cofanetto che riunisce Nomi e cognomi2 e la ristampa dell’album originale del 1992.

# Titolo 1 Tiziano Terzani 2 Carlo Pernat 3 Francesco Nuti 4 Don Gallo 5 Franco Califano 6 Il Baccio 7 Barbie 8 Lupin 9 On. Gino Piripozzi 10 Freak Antoni 11 Matilde Lorenzi 12 Marc Chagall 13 Pino Mirella

Le date dal vivo e la presentazione a Milano

L’anteprima dal vivo era in programma il 29 ottobre al Teatro della Tosse di Genova, con l’album disponibile in esclusiva in CD e vinile. La presentazione ufficiale è in programma martedì 3 novembre al Bobino Club di Milano, dalle 18 alle 20, in un incontro con il pubblico e gli addetti ai lavori.

Baccini partirà poi per un tour nei principali teatri italiani. Le prime date confermate sono il 25 novembre al Bravo Caffè di Bologna e il 26 novembre al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno.

Il tour proseguirà il 18 dicembre al Q77 di Torino, il 30 gennaio al Teatro Comunale di Enna e il 31 gennaio al Palacultura di Brolo (ME), con altri appuntamenti ancora in via di definizione.

Il libro Nomi e cognomi

Il 30 ottobre è uscito anche il libro di Francesco Baccini, Nomi e cognomi, edito da Baldini e Castoldi. Il volume racconta i protagonisti di entrambi gli album e ripercorre oltre trentacinque anni di musica e di vita di Baccini.

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Foto di Orazio Truglio