Francesca Michielin GANGE è il primo tassello che ci porterà alla pubblicazione del nuovo album della cantautrice.

Ieri sera Francesca si è esibita davanti al pubblico e alla stampa al Rocket di Milano.

La serata di ieri è il primo dei tre set live con cui la Michielin presenterà alcuni brani del suo nuovo album tutto di duetti su brani inediti.

Il primo pezzo presentato in anteprima è stato GANGE feat. Shiva, canzone che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

GANGE è stato presentato con un Vintage Electro Set tutto da ballare in cui Francesca Michielin è stata accompagnata dal deejay, producer e polistrumentista Bruno Bellissimo al basso.

Completamente nuovi gli arrangiamenti di alcuni dei suoi successi più grandi ai quali ha dato una nuova veste inaspettata e potente con drum pad e sinths.

Il prossimo appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che anticiperà l’uscita dell’album FEAT prevista per venerdì 13 marzo, sarà giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 22:00 al Serraglio di Milano.

Nel club milanese Francesca presenterà un Urban Orchestral Set in cui sarà possibile, per la prima volta, ascoltare dal vivo il brano Riserva Naturale feat. Coma_Cose, prima della release digitale che avverrà a mezzanotte.

Anche per questo set, le prevendite dei biglietti saranno disponibili solo online per sole 48 ore da venerdì 21 febbraio alle 14.00 a domenica 23 febbraio alle 14.00







Nel frattempo ecco un video di ieri sera.

Francesca Michielin Gange Testo



Non cambi mai-ai-ai, mai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

Gang, yah

Ti sto pensando più dei soldi (cash), ah

a piedi nella mia vita le tue amiche parlano di me

la strada è difficile oggi

se ti chiedo di ballare sembro uno sciocco perché tu non ci verrai

preferisci un Panamera o un Panerai

ti senti una ragazza cattiva se lo fai

il nostro cuore è buono fuori non lo diresti

io mi faccio incasinare dalle curve e dai gesti

tu sei ovunque e fai perdere la testa

io ho invece solo le collane

scheletri dentro l’iPhone

e il tuo sguardo resta nei miei ricordi

Mi sono rotta sai

di provare una nuova scossa e poi

sentire quanto scotta

e non capire che mi scoccia

ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima

Tu che ne sai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

mi ferirai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

lo sai

Io per te ho già perso la testa

non riesco manco a respirare

non cambi mai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

Tu lo sai che ormai non sento niente

perché sento troppo e non capisco mai mai

che quanto è troppo è troppo

e ci spero sempre perché so che hai torto marcio

e ci spero finché non sarà di nuovo tutto morto

e mentre mi sporco di mascara queste guance

piove e vorrei lavare via tutto come dentro il Gange

ora lascia che sia il tempo a dirti se ho ragione

lascia che sia tutto questo a consumarti le parole

Mi sono rotta sai

di provare una nuova scossa e poi

sentire quanto scotta

e non capire che mi scoccia

ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima

Tu che ne sai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

mi ferirai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

lo sai

Io per te ho già perso la testa

non riesco manco a respirare

non cambi mai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

Yah

ti sto pensando più dei soldi

Più del cash, più del grano, più del cash

più del grano, più del cash, più del grano, ehi

la strada è difficile oggi

Più del cash, più del grano, più del cash

più del grano, più del cash

se ti chiedo di ballare tu non ci verrai

e il tuo sguardo resta nei miei ricordi

la fama non è tra le cose più care

il mio nome è tatuato sulle altre

se finisce allora quanto è importante

la strada è difficile oggi

lo sai

Tu che ne sai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

mi ferirai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

lo sai

Io per te ho già perso la testa

non riesco manco a respirare

non cambi mai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

Foto live di Francesco Prandoni