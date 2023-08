In attesa del live di ottobre, FIAT131, rivelazione dell’attuale scena indie, è fuori con “Guai”

Dal 30 giugno scorso è disponibile su tutte le piattaforme digitali Guai, nuovo singolo del cantautore FIAT131, artista con una lunga gavetta alle spalle che oggi è tra le rivelazioni della scena indie italiana.

Alfredo Bruno, questo il vero nome di FIAT131, si è già esibito al Blue Note di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in numerosi concerti in tutta Italia. Nel 2021 ha trovato ispirazione per il suo nuovo progetto musicale con L’Isola degli Artisti di Carlo Avarello.

Con un nome d’arte ispira all’iconica sexy car del nonno Alfredo, macchina che è stata luogo e testimone dei primi amori e delle prime ed innumerevoli avventure sulle note indimenticabili di Lucio Dalla e Pino Daniele, arriva a dicembre del 2021 il primo brano, Schiaffi nell’armadio.

Nella primavera del 2022 FIAT131 vince il festival “Loving Alex”, rassegna dedicata ad Alex Baroni per il ventennale della sua scomparsa e, nell’estate dello scorso anno, Deejay On Stage, il contest di Radio Deejay, con il brano Caramelle.

Nei mesi successivi escono per Isola degli Artisti/ADA Music Italy diversi singoli che conquistano le playlist editoriali di Spotify. Tra questi anche un rifacimento della mitica Notte prima degli esami fatta insieme a piazzabologna e Antonello Venditti e intitolata Per sentirsi meno soli.

Con Pupille vince Area Sanremo 2022 arrivando ad esibirsi sul palco di Rai 1. Il brano raggiunge la Top 5 della classifica indipendenti EarOne de brani più passati in radio.

Nel 2023, dopo Disordine con Serena Brancale, Iceberg e Cioccolata e Xanax con Hanami, arriva il singolo Guai.

Questa nuova canzone rappresenta il ricordo struggente di una relazione finita, capace di evocare malinconia e allo stesso tempo di offrire una colonna sonora estiva da cantare a squarciagola. La traccia uptempo presenta forti accenti elettronici che si intrecciano con la voce e la poetica di FIAT131.

Ecco come la racconta il cantautore:

“Guai rappresenta il ricordo di una relazione che, oltre a finire, lascia un senso di malinconia – racconta FIAT131 – un po’ come quelle canzoni che impari ad amare nelle Playlist di Spotify che non puoi fare a meno di ascoltare, che diventano parte di te e dei tuoi giorni“.

Il 7 ottobre FIAT131 sarà live al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Via Pietro de Coubertin, 30 – ore 21.00). I biglietti per l’evento sono disponibili al link qui sotto.







Foto di copertina di Giampiero Gratta