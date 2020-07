Festival di Sanremo 2020 vendite e Top & Flop. Come ogni anno all’inizio di luglio, a cinque mesi di distanza dalla conclusione del Festival, andiamo ad analizzare l’andamento degli artisti in gara per capire chi ha funzionato e ha tratto beneficio dal Festival, e chi no.

Ogni anno non lo facciamo a cuor leggere perché spesso nella categoria Flop trovano spazio signori artisti o dischi bellissimi. Inoltre più passa il tempo e più il consumo di musica si riduce, le vendite crollano e tutto passa in mano allo streaming. E lo streaming purtroppo avvantaggia largamente gli artisti più giovani e i generi come il rap e l’indie pop.

Detto questo andiamo un po’ a capire quanti album sono usciti dopo il Festival di Sanremo 2020.

Sanremo 2020 Un po’ di numeri…

Una situazione decisamente disastrosa quella delle vendite dei dischi legata a questo Festival. La crisi del mercato per quel che riguarda il supporto fisico ha ricevuto un’ulteriore batosta a causa del Coronavirus che ha fermato l’economia del paese.

In totale i 32 artisti di Sanremo 2020 (24 Campioni e 8 Nuove proposte) hanno pubblicato 26 album.

Non hanno dato alle stampe album a seguito del Festival questi artisti: Achille Lauro, Rancore, Riki (che ha slittato l’uscita all’autunno proprio a seguito dell’arrivo dell’emergenza Covid), Le Vibrazioni, Michele Zarrillo e, tra le Nuove proposte, la sola Tecla Insolia.

Un peccato visti i tanti cantanti con dischi già pronti che non hanno potuto usufruire di questa grande vetrina. Ma Sanremo è anche questo…

Dei 19 album pubblicati dai big in gara meno della metà sono dischi di inediti, solo 8. Due invece i best of (Marco Masini e Rita Pavone) e ben 9 Repack/ristampe, segno che purtroppo Sanremo continua ad essere visto da molti artisti (ed etichette discografiche) come l’ultima possibilità, il salvagente, per cercare di risollevare le vendite di un disco andato male.

I singoli

Dei 32 singoli presentati al Festival di Sanremo solo 7 su 24, tra i big, e 1 su 8, nelle Nuove proposte, hanno ricevuto certificazioni. Un quarto in pratica. Ecco quali:

Fai rumore – Diodato disco di platino

Ringo starr – Pinguini Tattici Nucleari disco di platino

Viceversa – Francesco Gabbani disco di platino

Me ne frego – Achille Lauro disco di platino

Musica e il resto scompare – Elettra Lamborghini disco di platino

Per sentirmi vivo – Fasma disco di platino

Andromeda – Elodie disco d’oro

Tikibombom – Levante disco d’oro

Andiamo quindi a scoprire i Top & Flop di Sanremo 2020.

Clicca su continua per i top.